تعرفي إنها أهم وجبة في اليوم كله وناس كتير ممكن يتخطوا وجبة فطارهم لو صحيوا متأخر مثلا لكن الفطار مهم جدا وله مميزات كتير وعيوب تجنبه أخطر هتعرفيها في المقال ده، اعرفي ايه اللي بيحصل لجسمك لو تخطيتي وجبة الفطار..

دايماً متسعجلة الصبح ومابتهتميش بيها؟ اعرفي إيه اللي يحصل لجسمك لو تخطيتي وجبة الفطار

1- زيادة الوزن

لو بتحاولي تعملي ريجيم عشان تخسي فتبطلي تفطري فلازم تعرفي إن ده غلط جدا بالعكس وزنك هيزيد حتي لو مأكلتيش وجبة دسمة طول اليوم وده بسبب تعطيل الساعة الداخليو لجسمك وهيأثر علي نظامك الصحي.

2- سوء المزاج

تقلب المزاج واضطراباته مرتبط أكتر بفكرة تخطي وجبة الفطار وممكن يسبب الاكتئاب لأنها الوجبة الأولي لو تخطتيها من 4-5 مرات في الأسبوع هيزود خطر إصابتك بمرض السكر لأنك بتسببي في انخفاض مستوي السكر في الدم، فده بيسبب تغيير في المزاج بسرعة.

3- التعب في ساعات النهار

مخزون الجليكوجين بيكون منخفض بعد وقت طويل بدون أكل وبتحتاجي طافة أكتر عشان تعرفي تكملي يومك بشكل صحيح، عشان كده لو مأخدتيش وجبة فطارك حتي لو حسيتي بالراحة الصبح لكن هتحسي بالإرهاق خلال ساعتين وهيكون صعب عليكي التركيز في يومك.

4- نشاط العقل

الصيام المتقطع له فوايد كتير جدا مش بس بيساعد علي التخسيس كمان بيساعد علي تنشيط العقل ويكون في أحسن حالاته وعادة الصيام المتقطع بيكون 16 ساعة صيام و8 ساعات من الأكل عشان كده لو تخطيتي وجبة الفطار من ضمن عدد ساعات الصيام فده عادي بالعكس هيكون مفيد لعقلك ويحسن الذاكرة، أما لو مفيش صيام متقطع ففكرة تخطي وجبة الأكل بيأثر بشكل سلبي علي نشاط الدماغ.

5- الحموضة

لو إنتي بتعاني من الحموضة وارتجاع المرئ فالفطار بالنسبة ليكي مهم جدا ولو مفطرتيش هيرتفع مستوي الحموضة عندك وهتعاني من عسر الهضم.

6- الدوار والصداع

لو ماشية علي نظام غذائي مش مناسب وبتفوتي وجبات في يوم فهتتعرضي للصداع أو الدوخة لأن بيأثر علي الجسم بسبب انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم بشكل كبير، وده بيكون ناتح عن نقص الأكل وغالبا بيكون معاه إحساسك بالغثيان والعرق والبهتان.

7- ارتفاع مستوي الكورتيزول

تعرفي إنك بسبب تخطيكي لوجبة الفطار ممكن مستوي الكورتيزول عندك يزيد لأن جسمك شايف إن ده حاجه مرهقة عليه فجسمك يبدء يحس القلق والتوتر، ولو اتكرر معاكي لازم تعملي تحليل دم عشان تتأكدي إن حالتك النفسية لها علاقة بمستوي الكورتيزول عندك.

8- الإصابة بمرض القلب

تخطي وجبة الفطار بشكل مستمر ممكن يسبب في إصابتك بأمراض القلب وده بنسبة 21% ، ولازم تخلي بالك من اللي بتاكليه الصبح يعني مثلا قطعة الدوناتس أو الكيك مش هتساعدك إن جسمك يشتغل بشكل كويس.

9- رائحة نفس

عدم أكل وجبة الفطار أكتر حاجه هتخلي ليكي ريحة نفس مش حلوة أبدا لأنك كده بتسمحي للبكتيريا المسببة للريحة إنها تفضل موجودة في الفم.

10 – تعطل الدورة الشهرية

ممكن توصل إن دورتك الشهرية متكونش منتظمة وآلام الحيض والتقلصات هتزيد وهتتعبي جدا خلال الفترة دي، عشان كده بننصحك لو عندك أي حاجه من الحاجات دي فالأفضل إنك تبدأي في الانتظام علي وجبة الفطار وهتشوفي الفرق بنفسك.