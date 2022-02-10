طقس الشتا البارد بيأثر على الجلد والضوافر بشكل سلبي، عشان كده هنقولك إزاي تحميهم لأنك مهما كنتي بتحبي الشتا فأكيد مش هتحبي مشاكل الجمال اللي بتيجي فجأة من غير دعوة في موسم الشتا، زي جفاف الجلد والحكة، ومشاكل الشعر زي القشرة وغيرهم كتير، وكمان لو بتعاني من إن ضوافرك بتطول بشكل بطيء، أو بتتكسر بسهولة فغالبا ده بيحصل في الشتا أكتر.. هنقولك 5 نصائح لروتين العناية بالأظافر في فصل الشتاء

قاومي التكسر وضعف النمو.. اعرفي 5 نصائح لروتين العناية بالأظافر في فصل الشتاء إزاي الشتا والبرد بيخلوا الضوافر تتكسر؟

مع دخول الشتا، الناس غالبا بتبدأ تهتم بشعرهم وجلدهم وبينسوا إنهم يهتموا بضوافرهم اللي بتجف وتتكسر مع البرد وعدم الإهتمام بترطيبها والعناية بيها؛ بتبدأ مشكلة كسر الضوافر، حسب استشاريين الأمراض الجلدية، “ممكن يكون حلمك هو إنك تحافظي على ضوافرك صحية وقوية في أيام الشتا، لكن الحلم ده بيتحول لكابوس لأن الشتا بيخلي الضوافر هاشة ومع الجفاف كمان ممكن تقشر ومتبقاش مستوية وبكده بتبقى أسهل إنها تتكسر”، فمن الضروري أن ضوافرك كمان تأخذ أقصى قدر من الإهتمام والرعاية عشان تقدري تحافظي عليها خلال فصل الشتا والبرد.

1- الترطيب

زي كل جسمنا، في فصل الشتا الضوافر كمان بتفقد الرطوبة مع إنخفاض درجة الحرارة وبالتالي بيحصل جفاف وهشاشة وتبدأ تتكسر؛ عشان كده لازم تهتمي بترطيب إيدك وصوابعك وضوافرك عشان تعوضي فقد الرطوبة مع البرد، وتحمي ضوافرك من إنها تتكسر، وتقدري تسألي دكتور الجلدية عن نوع المرطب المناسب ليكي، وممكن تحطي زيت جوز الهند واللوز على بشرتك وإيدك وتدلكيهم بلطف عشان تغذيهم.

2- استخدمي ماسك الإيدين والضوافر

لازم تهتمي بماسك الضوافر عشان تديها تغذية عميقة تقدر تقويها وترطبها بشكل دايم وقوي وعميق، تقدري تعملي ماسك العسل والبيض، أو ليمون مع صودا الخبز كل المكونات دي بتمد ضوافرك بترطيب وغذى بتخليهم أقوى وبتمنع هشاشتهم.

3- زيت البشرة والجلد

من الحاجات اللي بيعملها معظم الناس، إنها بتقص الجلد اللي بيكون حوالين الضوافر تماما، لكن ده مش صح لأن الجلد اللي حوالين الضوافر طبيعي ومهم والإهتمام بيه وبترطيبه بالزيت بيحمي ضوافرك وبيقويها، بيقول الدكتور كابور، إن استخدام الزيت لضوافرك تماما زي شعرك، وإن الزيوت بترطب البشرة والجلد والضوافر وبتمنع تكسيرها، استخدمي زيت لطيف ومرطب قوي لضوافرك.

4- حاولي دايما تحطي طبقة أساس حماية –مانكير مقوي شفاف-

المانيكيرالمقوي من أهم خطوات العناية بالأظافر في فصل الشتاء، فلو مكنتيش بتعملي كده، ابدأي دلوقتي وحطي طبقة أساس حماية على ضوافرك؛ لأن ده بيحافظ عليها وبيخليها آمنة من أضرار البيئة وبيخليها لامعة دايما بشكل طبيعي، وممكن كمان تساعد في الترطيب وتقوية الضوافر وبيجنبها إنها تتكسر وبيخلي شكل المانكير أفضل، عشان كده المرة الجاية قبل ما تحطي مانكير جربي تحطي طبقة أساس قبلها.

5- البسي جوانتي

عشان تحمي ضوافرك لازم دايما وإنتي بتشتغلي شغل البيت تكوني لابسة جوانتي سواء وإنتي بتنضفي البيت أو بتغسلي المواعين؛ لأن المواد الكيميائية والأوساخ بتجفف إيدك وضوافرك وبتسبب إنهم يتكسروا.