إذا ظبختي الأرز بهذه الطريقة كدا عمر الأرز ما يلتصق ولا يعجن منك أبدا بإضافة معلقة واحدة من هذا المكون

تعاني بعض السيدات من مشكلة أثناء الطبخ وهي التصاق الأرز في الحلة، هي تعتبر مشكلة شائعة كثيراً ومزعجة في آن واحد، كما أنها تتسبب في تجريح الأواني أثناء وضعه في الأطباق، لذلك يلزم الاستعانة بطريقة ما لمنع التصاق الأرز بالحلبة، فهناك حيل ما تساعد في منع هذا بطريقة ما، يمكنكم متابعتنا للتعرف على كل ذلك.

منع التصاق الأرز بالحلة

ظهور الأرز وهو ملتصق بالحل يجعله يبدو وكأنه معجن وغير صالح للتناول، كما أنه لا يصلح لوضعه وتقديمه للضيوف بل يبدو بشكل عجيب للغاية، ولكن هناك طريقة ما يمكن استخدامها تساعد في ظهوره بشكل مميز وهي: