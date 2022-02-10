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عمر شويل - جدة إذا ظبختي الأرز بهذه الطريقة كدا عمر الأرز ما يلتصق ولا يعجن منك أبدا بإضافة معلقة واحدة من هذا المكون - ثقفني
تعاني بعض السيدات من مشكلة أثناء الطبخ وهي التصاق الأرز في الحلة، هي تعتبر مشكلة شائعة كثيراً ومزعجة في آن واحد، كما أنها تتسبب في تجريح الأواني أثناء وضعه في الأطباق، لذلك يلزم الاستعانة بطريقة ما لمنع التصاق الأرز بالحلبة، فهناك حيل ما تساعد في منع هذا بطريقة ما، يمكنكم متابعتنا للتعرف على كل ذلك.
منع التصاق الأرز بالحلة
ظهور الأرز وهو ملتصق بالحل يجعله يبدو وكأنه معجن وغير صالح للتناول، كما أنه لا يصلح لوضعه وتقديمه للضيوف بل يبدو بشكل عجيب للغاية، ولكن هناك طريقة ما يمكن استخدامها تساعد في ظهوره بشكل مميز وهي:
- كما أنه علينا أولا غسل الأرز بشكل جيد بالماء الفاتر بعد تنقيته جيداً من الأوساخ.
- بعد ذلك نضع الزيت النباتي في وعاء مع الأرز على النار ومن ثم نقوم بتقليبه جيداً.
- ثم نضيف إليه كل من الماء والملح إليهم ولكن بعد تقليب الخليط الأول بشكل جيد.
- ولكن من الضروري وضع ماء على الأرز ويعلوه حتى يغطيه بشكل كامل بمقدار ثلاثة سنتيمترات.
- كما أنه من ضمن النصائح الموجهة هي أن يتم تركه بعد ذلك على نار هادئة بوقت يصل إلى ربع ساعة حتى ثلث ساعة كاملة.
- وبعد الطهي يكون جاهز لتحضير كما نقوم دائماً ووضعه في الأطباق.
- كما أنه لا يظهر بشكل لاصق على الإطلاق بل يظل في الحلة دون التصاق يذكر.
- تعتبر هذه الحيلة هي الأكثر شهرة يمكن تجربتها خاصةً عند تواجد العزومات الكثيرة حتى يظهر بكل طازج وغير لاصق.
- وفي موضوعاتنا القادمة سيكون هناك طرق كثيرة يمكن استخدامها في أنواع الطبخ المختلفة كحيل تزعج العديد من ربات المنزل ولا يتمكنون من الوصول إلى حل المشاكل هذه .
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