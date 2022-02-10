تبييض الأسنان في ثواني وصفة تزيل الاصفرار وتسقط الجير بعد غسل أسنانك بها لن تصدق النتائج مدهشة

يعاني الكثير منا من اصفرار الأسنان والتراكم الجيري عليه فأن ذلك له مساوي كثيرة لذلك يقوم كثير من الناس بالاتجاه إلى الأطباء لتنظيف أسنانهم حيث ثبتت بعض الدراسات في أمريكا بأن كل عام يصرف آلاف الدولارات لتنظيف الأسنان والتخلص من الجير المتراكم لذلك استطعنا أن نجد لكم وصفة طبيعية لها تأثير السحر على الأسنان سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

تبييض الأسنان بالثوم

توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الأسنان بشكل طبيعي والتخلص من الجير المتراكم وسوف نوضح أكثر وصفة فعالة تخلصنا من الجير المتراكم والاصفرار وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية:

فص ثوم مهروس.

ملعقة ليمون كبيرة.

ملعقة صغيرة من المعجون الذي تقوم باستخدامه.

ملعقة ملح صغيرة.

تبييض الأسنان

يتم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في المنزل عن طريق الخطوات التالية: