نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض الأسنان في ثواني وصفة تزيل الاصفرار وتسقط الجير بعد غسل أسنانك بها لن تصدق النتائج مدهشة في المقال التالي
يعاني الكثير منا من اصفرار الأسنان والتراكم الجيري عليه فأن ذلك له مساوي كثيرة لذلك يقوم كثير من الناس بالاتجاه إلى الأطباء لتنظيف أسنانهم حيث ثبتت بعض الدراسات في أمريكا بأن كل عام يصرف آلاف الدولارات لتنظيف الأسنان والتخلص من الجير المتراكم لذلك استطعنا أن نجد لكم وصفة طبيعية لها تأثير السحر على الأسنان سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.
تبييض الأسنان بالثوم
توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الأسنان بشكل طبيعي والتخلص من الجير المتراكم وسوف نوضح أكثر وصفة فعالة تخلصنا من الجير المتراكم والاصفرار وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية:
- فص ثوم مهروس.
- ملعقة ليمون كبيرة.
- ملعقة صغيرة من المعجون الذي تقوم باستخدامه.
- ملعقة ملح صغيرة.
تبييض الأسنان
يتم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في المنزل عن طريق الخطوات التالية:
- وفي البداية نحتاج أن نحضر وعاء فارغ.
- والخطوة التالية هي أن نضع بها فص الثوم المهروس.
- نقوم بعد ذلك بوضع الليمون عليه ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات.
- ثم نضع ملعقة الملح ونقوم بتقليب الخليط جيدا.
- كما أنه لا بد أن نقوم بوضع المعجون عليهم ونقلبهم جيدا حتى تختلط المكونات جيدا وتتجانس.
- نحضر الفرشاة الخاص بينا ونضعها في الخليط.
- لا بد أن نقوم بغسل الأسنان بها وسوف نلاحظ تبييض الأسنان من أول استخدام، حيث يكون الثوم مضاد حيوي يساعد على تطهير اللثة والتخلص من التهاباتها.
- تعمل هذه الوصفة على توقف نزيف اللثة، ننصح من يعانون من مشاكل اللثة ووجود تراكم الجيري عليه باستخدام هذه الوصفة ونلاحظ نتيجة هائلة بعد استخدامها أكثر من المرة وهذا هو أهم ما في الأمر أن النتيجة فعالة.
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