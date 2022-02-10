طريقة عمل بسكوت العجوة الصحي الشهي لذيذ الطعم بخطوات سريعة بالمنزل

بسكوت العجوة من أشهر الحلويات التي يقبل على تناولها الأطفال بسبب طعمه الشهي اللذيذ، كما يقبل على تناوله الكبار مع كوب من الشاي أو القهوة، ويحتوي هذا النوع من المخبوزات على العديد من العناصر الغذائية الهامة المفيدة للجسم، ويفضل عمله بالمنزل بدلًا من شرائه من محلات الحلويات حتى نضمن نظافته، واحتوائه على مكونات صحية وطازجة، ولكي نوفر الكثير من الأموال التي يتم صرفها في شرائه، وتستطيع أي سيدة أن تصنع هذا النوع من البسكويت في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت العجوة بالمنزل بخطوات سريعة وسهلة بالمنزل.

مكونات بسكوت العجوة

يحتوي هذا النوع من المخبوزات لذيذة الطعم على بعض المكونات التي تتوفر في كل بيت وهى كما يأتي:-

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب واحد من السمن.

2 ملعقة من النشا.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

نصف كوب من السكر الناعم.

رشه من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كيلو من العجوة.

3 ملاعق من الزبدة السايحة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم متابعينا طريقة تحضير بسكوت العجوة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بوضع السكر والسمن في وعاء عميق، ثم نقوم بخلطهم مع بعض جيدًا حتى نحصل على قوام متجانس يشبه الكريمة. نضع البيض والفانيليا على الخليط السابق، ثم نستمر في عملية الخلط. نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشه صغيرة من الملح، ويجب أن نتأكد من أن الدقيق منخول جيدًا. نضيف الدقيق على الخليط السابق، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض. نقوم بتحضير الحشو من خلال خلط العجوة مع الزبدة حتى يصبحان متجانسان. نفرد العجينة على سطح مستوي، ثم نفرد عليها العجوة. نغلق العجينة، ثم نقطعها بالشكل الذي نرغب فيه. نقوم بإحضار صينية، ثم ندهنها بالزيت ونرص عليها بسكوت العجوة. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم نتركها داخل الفرن حتى تنضج ويصبح البسكوت ذهبي اللون.

سر نجاح بسكوت العجوة

هناك العديد من الأسرار التي تساعد في نجاح هذا النوع من البسكويت في المنزل وهى كما يأتي:-