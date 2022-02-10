في 10 دقائق فقط... هتعملى الكرواسون هش ومورق في البيت بعجينة قطنية زي محل الحوليات

هتعملى الكرواسون هش ومورق في البيت، تتشكل المخبوزات بأشكال كثيرة، وتعرض في محلات الخبز، وتذهب الأم لتشتري لأولادها ما هو يصلح لهم أو يناسبهم، بعيدًا عن ملل الأكل المعتاد لكل يوم، وخاصة وجبة الإفطار التقليدية، فتأخذهم وتذهب إلى محلات الخبز الجاهز، فتجد أن كل شيء جميل، ولكن الأطفال ينظرون في شكل الخبز يجدوا أمامهم لفائف الكرواسون الجميلة، التي تلفت أنظارهم والموجود فيها بعض الحشوات التي ترضى الأطفال، فتعود الأم وكلها حماس في أن تصنع هذه المخبوزات في بيتها، فيمكن عمل الكرواسون في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

هتعملى الكرواسون هش ومورق في البيت

يمكن عمل الكراوسون في المنزل بمكونات غاية في السهولة وطريقة تحضير بسيطة كالتالي:

مكونات عمل الكرواسون في البيت

إثنين ونصف كوب من الدقيق الفاخر.

عدد اربعه ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

1 كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

عدد ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

عدد 1 كوب من الجبنة المبشورة.

1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

1 كوب من الزبدة.

طريقة تحضير الكرواسون بطريقة بسيطة

نحضر الدقيق ونقوم بنخله للتخلص من أي شوائب، ونضعه في وعاء عميق، ثم نضيف عليه الملح والسكر والخميرة الفورية ويتم خلطهم جيدًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة البيضة ونعجنها مع المكونات في اتجاه واحد، حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتجانسة.

تغطية العجينة ونتركها بعيدا في مكان دافئ لمده نصف ساعة حتى تتخمر، وبعدها نقوم بتقطيعها إلى كرات صغيرة بأحجام متساوية.