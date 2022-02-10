سر عمل بلح الشام المقرمش في المنزل بأسهل طريقه واروع طعم طري من جوة ومقرمش من برة

يعد بلح الشام من الحلويات الشرقية المحببة والمفضلة لدى العديد ويمكن إعداده في المنزل بعدة طرق ويكون طعمه أفضل من الذي يباع في المحلات ويكون مضمون أكثر وتفضله الأمهات لأبنائها بالمنزل لسهولة إعداده ولأنه غير مكلف ولذلك نقدم في مقالنا هذا طريقة إعداد بلح الشام الشهر اللذيذ بطريقة بسيطة.

طريقة عمل بلح الشام

هناك عدة طرق لإعداد بلح الشام ولكن نحن ستتناول الطريقة الأصلية التي تحتوى على مكونات لا يمكن الاستغناء عنها في أي وصفة من وصفات إعداد بلح الشام ومقادير عمل بلح الشام هي:

البيض ثلاث حبات.

الدقيق مقدار كوب واحد.

الماء مقدار كوب.

الزيت ربع كوب.

النشا ملعقة صغيرة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

شربات الحلويات كمية مناسبة.

القطر:

الماء أتنين كوب.

السكر أتنين كوب.

عصير ليمون.

باكو فانيليا.

تحضير بلح الشام

وطريقة تحضير بلح الشام في المنزل تكون بالخطوات التالية: