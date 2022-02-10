نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل بلح الشام المقرمش في المنزل بأسهل طريقه واروع طعم طري من جوة ومقرمش من برة في المقال التالي
عمر شويل - جدة سر عمل بلح الشام المقرمش في المنزل بأسهل طريقه واروع طعم طري من جوة ومقرمش من برة - ثقفني
يعد بلح الشام من الحلويات الشرقية المحببة والمفضلة لدى العديد ويمكن إعداده في المنزل بعدة طرق ويكون طعمه أفضل من الذي يباع في المحلات ويكون مضمون أكثر وتفضله الأمهات لأبنائها بالمنزل لسهولة إعداده ولأنه غير مكلف ولذلك نقدم في مقالنا هذا طريقة إعداد بلح الشام الشهر اللذيذ بطريقة بسيطة.
طريقة عمل بلح الشام
هناك عدة طرق لإعداد بلح الشام ولكن نحن ستتناول الطريقة الأصلية التي تحتوى على مكونات لا يمكن الاستغناء عنها في أي وصفة من وصفات إعداد بلح الشام ومقادير عمل بلح الشام هي:
- البيض ثلاث حبات.
- الدقيق مقدار كوب واحد.
- الماء مقدار كوب.
- الزيت ربع كوب.
- النشا ملعقة صغيرة.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- شربات الحلويات كمية مناسبة.
القطر:
- الماء أتنين كوب.
- السكر أتنين كوب.
- عصير ليمون.
- باكو فانيليا.
تحضير بلح الشام
وطريقة تحضير بلح الشام في المنزل تكون بالخطوات التالية:
- توضع الماء الزيت في وعاء عميق على النار ويترك حتى الغليان.
- يمزج الدقيق والنشا والملح معا ويقلب ويضاف إلى الماء المغلي ويرفع من على النار ويقلب الخليط جيدا.
- يترك العجين يبرد قليلا ثم يضاف إليه الثلاث بيضات ويعجن جيدا حتى يتجانس.
- توضع العجينة في كيس الحلواني وتشكل أصابع.
- يرفع زيت غزير على النار وعندما يسخن يوضع بلح الشام واحد تلو الآخر حتى يصبح ذهبي اللون يخرج.
- يوضع بلح الشام في القطر البارد ويخرج يوضع على شبكة ليصفى الشربات الزائد.
- كما أنه لا بد أن يحضر القطر بوضع الماء والسكر على النار حتى الغليان ثم يضاف له عصير الليمون ويترك لبضعة دقائق على النار ثم يرفع ويترك يبرد ثم يوضع أصابع بلح الشام بداخله.
- حيث أنه يمكن تزيين بلح الشام برشة جوز الهند ويقدم بالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ