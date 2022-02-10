بمكون طبيعي منزلي أصنعي كريم شعر بدون تكلفة لفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله حرير

يحتاج الشعر بشكل دائم كريم تصفيف يرطب الشعر ويجعله ناعم، كما أن كريم الشعر يساعد على فك التشابك ويسهل القيام بعملية التصفيف بالشكل المطلوب، ويوجد في الأسواق الكثير من أنواع الكريمات المختلفة، ولكنها لا تحقق النتائج المطلوبة، كما أنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب هلاك للشعر، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة عمل كريم بمكونات طبيعية آمنة جدًا للشعر ويحقق النعومة والترطيب بأفضل شكل.

طريقة عمل كريم الشعر بزبدة الشيا

زبدة الشيا من أهم المواد الطبيعية التي تحقق أعلى نسبة ترطيب للشعر، كما أنها لها الكثير من الفوائد الأخرى، ويمكن تجانسها مع العديد من المكونات الأخرى الطبيعية ليصبح كريم شعر مميز وطريقة تحضير هذا الكريم كالتالي:

المكونات

٣ ملاعق كبار من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

بعض القطرات من فيتامين e.

قطرات من أي زيت عطري.

طريقة التحضير