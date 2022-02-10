نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكون طبيعي منزلي أصنعي كريم شعر بدون تكلفة لفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله حرير في المقال التالي
يحتاج الشعر بشكل دائم كريم تصفيف يرطب الشعر ويجعله ناعم، كما أن كريم الشعر يساعد على فك التشابك ويسهل القيام بعملية التصفيف بالشكل المطلوب، ويوجد في الأسواق الكثير من أنواع الكريمات المختلفة، ولكنها لا تحقق النتائج المطلوبة، كما أنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب هلاك للشعر، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة عمل كريم بمكونات طبيعية آمنة جدًا للشعر ويحقق النعومة والترطيب بأفضل شكل.
طريقة عمل كريم الشعر بزبدة الشيا
زبدة الشيا من أهم المواد الطبيعية التي تحقق أعلى نسبة ترطيب للشعر، كما أنها لها الكثير من الفوائد الأخرى، ويمكن تجانسها مع العديد من المكونات الأخرى الطبيعية ليصبح كريم شعر مميز وطريقة تحضير هذا الكريم كالتالي:
المكونات
- ٣ ملاعق كبار من زبدة الشيا.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة من زيت الزيتون البكر.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.
- بعض القطرات من فيتامين e.
- قطرات من أي زيت عطري.
طريقة التحضير
- احضري طبق معدني، أضيفي بداخله زبدة الشيا.
- قومي برفع هذا الطبق على نار هادئه.
- قلبي الطبق جيدًا حتى تذوب الزبدة تمامًا، أضيفي إليها زيت جوز الهند.
- قلبي المكونات حتى تذوب جميعها بشكل كامل وتتجانس مع بعضها البعض.
- اضيفي بعد ذلك باقي الزيوت التي قد تم تجهيزها الى هذا الخليط، هكذا أصبح كل المكونات متجانسة.
- ارفعي الخليط من النار، واتركيه يبرد قليلًا، ثم أضيفي إليه نقط فيتامين e.
- واضيفي الزيت العطري.
- قلبي المكونات بشكل كامل جيدًا.
- احضري علبه مناسبة الحجم من البلاستيك.
- ادخلي العلبة داخل الثلاجة حتى تتماسك المكونات وتصبح ذات قوام كريمي.
- يستخدم الكريم في اي وقت ويتم تطبيقة على الشعر من خلال غسل الشعر جيدًا قبل الاستخدام.
- قومي بوضع كمية مناسبة من الكريم على كل الشعر بشكل كامل.
- ادهني الشعر به جيدًا ثم قومي بتصفيف الشعر بعد وضع الكريم بالشكل المعتاد.
- يمكن أن تحتفظي بالكريم بدون غسله، وذلك لأنه يحتوي على مواد طبيعية غير ضارة نهاييًا.
- يتم استخدام الكريم يومين في الأسبوع فقط ليصبح الشعر بأفضل شكل.
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