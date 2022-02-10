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عمر شويل - جدة لو عندك بيضتين تعرفي على أسهل طريقة لعمل كيكة إسفنجية مرتفعة لكل أنواع التورتات - ثقفني
تعتبر مكونات ألكيك سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، فنقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير ألكيك خطوة بخطوة:
طريقة عمل الكيك الإسفنجية تختلف وصفات تحضير الكيك، فهناك وصفات عديدة منها الكيك بالشوكولاتة أو الكيك السادة، أو الكيك بالبرتقال أو الكيك بالتمر والشوفان، أو الكيك بالزبادي، وغيرها من الوصفات، وفالكيك من الحلويات الشهية واللذيذة والتي يفضلها الكثير ويقبلون عليها، كما أنها من الحلويات التي لا غنى عنها في المناسبات وأعياد الميلاد، ويمكن تحضيرها وتناولها في وجبة الإفطار مع كوب الشاي الساخن والقهوة، أو مع كوب اللبن للأطفال.
طريقة عمل الكيك الإسفنجية
تعتبر مكونات ألكيك سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، فنقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير ألكيك خطوة بخطوة:
المقادير المطلوبة:
- 2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام.
- 1 كوب من السكر الأبيض.
- 2 حبة من البيض.
- ½ كوب من اللبن.
- ¼ كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 2 ملعقة صغيرة من البكينج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشه من الملح.
تحضير ألكيك الإسفنجية
- في البداية يمكن أن تحضري بولة عميقة وقومي بخفق كل من السكر والزبدة بالمضرب الكهربائي جيدًا.
- وفيما بعد ضيفي البيض بالتدريج إلى الخليط مع الاستمرار في الخفق.
- كما أنه لا بد أن تضيفي بعد ذلك ملعقة الفانيليا واستمري في الخفق.
- قومي بنخل كلًا من الدقيق والبكينج بودر ثم ضيفيهم إلى الخليط بالتدريج واستمري في الخفق جيدًا.
- ضيفي الحليب واخفقي حتى تحصلين على قوام كريمي ناعم.
- احضري القالب الخاص بالكيك وادهنيه بالزبدة ورشة من الدقيق وقومي بصب الخليط في القالب.
- قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 وضعي رف الفرن في المنتصف.
- ادخلي القالب الفرن واتركيه لمدة 40 دقيقة وقومي باختبار ألكيك بخلة الأسنان بعد مرور 30 دقيقة.
- احرجيها من الفرن بعد أن تصبح ناضجة وذات لون ذهبي واتركيها حتى تبرد.
قومي بتقطيعها إلى مثلثات وقدميها وبألهنا والشفا.
- كما أنه يمكنك إضافة صوص الشوكولاتة أو صوص الكراميل كما تحبين.
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