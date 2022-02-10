لو عندك بيضتين تعرفي على أسهل طريقة لعمل كيكة إسفنجية مرتفعة لكل أنواع التورتات

طريقة عمل الكيك الإسفنجية تختلف وصفات تحضير الكيك، فهناك وصفات عديدة منها الكيك بالشوكولاتة أو الكيك السادة، أو الكيك بالبرتقال أو الكيك بالتمر والشوفان، أو الكيك بالزبادي، وغيرها من الوصفات، وفالكيك من الحلويات الشهية واللذيذة والتي يفضلها الكثير ويقبلون عليها، كما أنها من الحلويات التي لا غنى عنها في المناسبات وأعياد الميلاد، ويمكن تحضيرها وتناولها في وجبة الإفطار مع كوب الشاي الساخن والقهوة، أو مع كوب اللبن للأطفال.

طريقة عمل الكيك الإسفنجية

تعتبر مكونات ألكيك سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، فنقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير ألكيك خطوة بخطوة:

المقادير المطلوبة:

2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام.

1 كوب من السكر الأبيض.

2 حبة من البيض.

½ كوب من اللبن.

¼ كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه من الملح.

تحضير ألكيك الإسفنجية