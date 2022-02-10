كيفية استخدام الفازلين وجل الصبار للتخلص نهائيا من الشيب حتى لو كان الشعر كله ابيض للنساء والرجال

يعاني الكثير من الشباب من مشكلة الشيب المبكر في الشعر، ويرجع السبب في ذلك أنه يكون وراثيًا، أن أحد الأبوين لديه مشكلة الشيب المبكر، وأصبحت هذه المشكلة منتشرة بين كثير من الشباب، ويبدئون في البحث عن وصفات طبيعية للتخلص من الشيب، فهو يسبب لهم الإزعاج والحرج، فنقدم لك معجزة الفازلين للقضاء على الشيب دون الحاجة إلى استخدام الصبغة والتخلص من الشيب لوقت مؤقت، فالفازلين له قوة فعالة في علاج الشيب والتخلص منه.

الفازلين للقضاء على الشيب

يعتبر الفازلين من الوصفات الطبية الطبيعية وغير المكلفة، إلا أنه له تأثير كبير في علاج مشكلة الشيب، فقط عند استخدامه وخلطه مع بعض المكونات، ستلاحظ اختفاء شعر الشيب نهائيًا.

وصفة الفازلين مع جل الصبار والمكونات:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

1 ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E.

الفازلين لعلاج الشعر الأبيض

احضري وعاء به كوب من الماء الساخن وضيفي إليه جل الصبار والفازلين والعسل وزيت فيتامين E وقومي بمزج جميع المكونات مع بعضها جيدًا.

اتركي الوصفة حتى تبرد قليلًا ثم قومي بتقسيم شعرك ووضع الخليط على فروة الرأس إلى الأطراف.

قومي بعمل مساج لفروة الرأس من خلال عمل حركات دائرية.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ليلة كاملة وقومي بتغطيته بغطاء الشعر البلاستيك.

قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء الدافئ والشامبو.

تعمل هذه الوصفة في علاج الشيب والقضاء عليه نهائيًا كرريها مرتين أسبوعيًا.

فوائد الفازلين للشعر