بديل البوتكس.. أقوي حبوب من الصيدلية لشد البشرة وازالة التجاعيد والترهلات حتي لو عمرك 60 عام استخدميها

بديل البوتكس.. أقوي حبوب من الصيدلية لشد البشرة وازالة التجاعيد حضري بنفسك طريقة الأسبرين لإزالة تجاعيد الوجه، تعددت طرق التخلص من التجاعيد والحصول على بشرة مشدودة وناعمة، فكلما مرّ العمر بنا شاب كل شيء بنا، عقولنا وأجسادنا وحتى بشرتنا يصيبها الشيب، وكان شيب البشرة أكثر ما يزعج المرأة ولكننا ننصح كل مرأة بعدم اللجوء لوسائل شد البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه التي انتشرت هذه الفترة من بوتوكس وفيلر ولكن يجب اللجوء إلى الوصفات الطبيعية فهي الأفضل والأكثر فائدة لبشرتك.

طريقة وكيفية استخدام الأسبرين لإزالة تجاعيد الوجه

مكونات الطريقة:-

4 أقراص أسبرين.

كمية ماء وفيرة.

خطوات التحضير:-

قومي بإحضار حبات الأسبرين واسحقيها جيدًا سواء بتكسيرها بقعر ملعقة أو بالمطرقة الخشبية برفق وقومي بسحق الأسبرين جيدًا حتى يصبح ناعمًا تمامًا.

بعد ذلك أضيفي كمية بسيطة من العسل الأبيض إلى مسحوق الأسبرين وقلبيها جيدًا حتى يتجانسا معًا ويصبحا مزيج واحد.

ثم اغسلي المنطقة التي تظهر عليها التجاعيد وخطوط الوجه ثم ابدئي في فرد الخليط الذي قمتي بتحضيره وادهنيه جيدًا بحركات دائرية حتى تستفيد منها خلايا البشرة.

اتركي الخليط على الجلد حتى يجف تمامًا من على البشرة ثم ابدئي في فركه من على وجهك واغسليها بعد ذلك بالماء الدافئ.

بعد أن تقومي بإزالته من على وجهك وغسل بشرتك قومي بتجفيفها وترطيب البشرة بكريم مرطب حتى لا يصيب البشرة الجفاف.

كرري الطريقة الطريقة ثلاث أو أربع مرات وذلك بحسب كمية التجاعيد أو خطوط الوجه.

يساعد هذا المزيج في إزالة التجاعيد وأيضًا في تفتيح البشرة وإعادة إليها نضارتها ورونقها.

فوائد الأسبرين للبشرة

للأسبرين فوائد للبشرة متعددة وكانت هذه الفوائد أحد أبرز فوائد الأسبرين:-