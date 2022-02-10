دهنه واحدة ضعيها 10 دقائق لازالة شعر الوجه و الجسم فورا بدون الم نهائيا نتيجة فعالة من أول استخدام

دهنه واحدة ضعيها 10 دقائق لازالة شعر الوجه و الجسم طريقة تحضير واستخدام الترمس المطحون لإزالة شعر الوجه، من المشاكل المزعجة جدًا بالنسبة للمرأة هو ظهور شعر في وجهها في مناطق مختلفة، فالشعر الزائد بشكل عام غير لطيف للمرأة ويجب التخلص منه فورًا ولكن شعر الوجه هو أكثر شيء بارز في شكل المرأة ويؤثر في شكلها الخارجي، كما أنه يؤثر أكثر عند وضع المكياج أو أي نوع كريمات تفتيح أو ما شابه حيث أنه يظهر أكثر في هذه الحالة.

طريقة استخدام الترمس المطحون لإزالة شعر الوجه الزائد

مكونات الطريقة:-

كوب ترمس مطحون ناعم.

أربعة أكواب كبيرة من الماء الفاتر.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع الترمس في وعاء من الماء حتى يتم نقعه لفترة معينة وليكن يوم كامل ثم ضعيه في الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنه جيدًا.

ضعي الترمس المطحون في زجاجة بلاستيكية وأحكمي غلقها حتى تقومي بغسل بشرتك وتخليصها من أي شوائب وكريمات.

ثم قومي بدهن بشرتك بالترمس المطحون على المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها وغطيها بطبقة كبيرة.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة ساعة كاملة حتى يصبح جافًا ثم قومي بشطفه بالماء الفاتر.

بعد أن تقومي بتنظيف بشرتك من الخليط قومي بترطيبها جيدًا.

يمكنك اتباع هذه الوصفة لمدة شهر كامل حتى تحصلي على تنعيم وإزالة للشعر جيدة.

هذه الوصفة غير مناسبة لأصحاب البشرة الجافة حيث أنه يعمل على زيادة جفافها.

أهم فوائد الترمس للبشرة

للترمس فوائد متعددة للبشرة حيث تتمثل فوائده في كل مما يلي:-