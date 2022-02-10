كريم لبان الذكر لشد الوجه ومنع ظهور التجاعيد أقوى كولاجين لبشرة شباب، الكولاجين الطبيعي هو ما ترغب في الحصول عليه غالبية النساء في جميع أنحاء العالم، خاصة مع مراحل تقدم العمر وهو الأمر الذي يصاحبه ظهور بعض تجاعيد البشرة، وهذا الأمر يتسبب لهم في حالة مزاجية سيئة، وحيث أن غالبية كريمات البشرة التي تحتوي على الكولاجين باهظة الثمن، فإن الحصول على وصفة طبيعية يعد أمراً جيداً.

كريم لبان الذكر لشد الوجه وإخفاء تجاعيد البشرة

يعتبر لبان الذكر من أفضل المصادر الطبيعية المحفزة لإنتاج الكولاجين كما أنه يساعد على تقليل انتفاخ منطقة أسفل العين.

ولذلك يستخدم لبان الدكر في التخلص من تجاعيد البشرة ومنحها الترطيب اللازم لمقاومة علامات الشيخوخة.

كما أنه يساهم بشكل كبير في شد البشرة علاوة على أنه زهيد الثمن وفي متناول الجميع، نتيجة لذلك يمكن استخدامه في أكثر من وصفة مختلفة ومن أهم تلك الوصفات ما يلي:

وصفة كريم لبان الذكر والزيوت الطبيعية

يلزم لتحضير وصفة كريم لبان الدكر والزيوت الطبيعية توافر مجموعة من الزيوت وتلك الأشياء

ملعقة كبيرة الحجم من بذور لبان الذكر.

ربع كوب كبير من الماء.

3 ملاعق متوسطة من زيت جوز الهند.

مقدار ربع كوب متوسط الحجم من زيت اللوز المر.

ربع كوب متوسط الحجم من زيت الأفوكادو.

ملعقة كبيرة الحجم من زيت الصندل.

ملعقة صغيرة من شمع عسل النحل.

طريقة تحضير وصفة الزيوت ولبان الدكر



لتحضير تلك الوصفة يتم نقع لبان الذكر في كوب كبير من الماء لمدة لا تقل عن ساعة ثم بعد ذلك نقوم بتصفيته.

يتم إضافته إلي كوب كبير من الأرز على نار هادئة مع التحريك حتى ينضج تماماً.

وبعد ذلك نقوم بتركه حتى يبرد ثم نقوم بوضعه في الخلاط الكهربائي ونخلطه جيداً.

نقوم بإضافة باقي المكونات ونمزجهم جيداً، حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

يوضع الخليط في الثلاجة حتى يصبح متماسكاً.

استخدمي الخليط على البشرة لمدة مرتين أسبوعياً وسوف تنبهرين من النتيجة.

خلطة كريم الكولاجين والزبادي

عند تحضير خلطة كريم الكولاجين والزبادي يجب توافر المكونات التالية:

ملعقتان كبار الحجم من لبان الذكر المطحون.

علبة متوسطة الحجم من الزبادي.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.

نصف ملعقة متوسطة الحجم من عسل النحل.

طريقة عمل خلطة الزبادي والكولاجين

