نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول القرنفل لتبييض الأسنان وإزالة الأصفرار والجير لأسنان بيضاء كالثلج من أول أستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأسنان البيضاء علامة من أهم علامات الجمال فهي المسؤولة عن الابتسامة الجميلة، والوجه الجذاب، ولذلك لابد من الاهتمام بها بشكل دائم، ومن أهم المواد الطبيعية التي تساعد في تبييض الأسنان وإزالة الطبقة الصفراء من عليها، هو القرنفل الذي له الكثير من الفوائد الأخرى، ومن خلال السطور التالية قد نتعرف على طريقة تجهيز خلطة القرنفل المميزة التي تحقق أفضل النتائج.

طريقة تطبيق خلطة القرنفل السحرية لتبيض الأسنان

القرنفل هو سر جمال الأسنان بشكل كبير، فهو يعمل على تنظيف الأسنان بشكل كامل، وإزالة الطبقة الصفراء من عليها، كما أنها تساعد في التخلص من التسوس وحماية الأسنان، ويعطي رائحة منعشة وجميلة للفم وطريقة تجهيز وتطبيق هذه الخلطة مايللي:

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل الناعم.

ملعقة من زيت الزيتون.

فرشاة أسنان.

طريقة التحضير والتطبيق

في طبق صغير، قومي بخلط المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.

قومي بإحضار فرشاة الأسنان الخاصة.

اشطفي الفرشاة بالماء اولًا حتى تكون رطبة.

قومي بوضع كمية مناسبة من الخليط على الفرشاة.

اغسلي اسنانك بهذا الخليط بالكامل.

اتركي الخليط على الأسنان لمدة عشرة دقائق.

اغسلي الأسنان بالمياه الفاتره جيدًا.

استخدام القرنفل مع كربونات الصوديوم لتبيض الاسنان

هذا الخليط يساعد في تنظيف الأسنان وتبيضها بشكل سريع وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة من القرنفل الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.

اضيفي جزء من الخليط على الفرشاة، ثم بللي الفرشاة بالماء.

اغسلي أسنانك جيدًا بهذا الخليط بشكل جيد.

اتركي الخليط على الأسنان لعدة دقائق.

اغسلي اسنانك بالماء جيدًا.

يفضل تكرار استخدام الخليط حتى الحصول على أفضل النتائج المطلوبة.

فوائد القرنفل للاسنان

القرنفل له الكثير من الفوائد للاسنان ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: