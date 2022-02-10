نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري لتسوية اللحمة بسرعة الصاروخ بدون حلة ضغط مهما كانت حجمها ستصبح طرية جداً في المقال التالي
اللحمة من أهم المواد الغذائية التي يتم تناولها بشكل كبير ويحبها الكثير، وتتمتع بالبروتين الحيواني الذي يساعد في بناء الجسم بالشكل السليم، ولكن قد يعاني الكثير من عملية تسوية اللحمة ففي الغالب ما تحتاج لوقت طويل قد تضطر في هذه الحالة اللجوء إلى حلة الضغط المكلفة حتى يتم الانتهاء من التسوية بشكل سريع، وسوف نعرض لكم اليوم طريقة سريعة يمكن من خلالها القيام بتسوية اللحمة بسرعة وبكل سهولة.
طريقة تسوية اللحمة بسرعة
يمكنك القيام بخطوات محددة ومميزة قد تساعد في تسوية اللحمة بشكل سريع مع الاحتفاظ بكامل قيمتها الغذائية وتختلف هذه الخطوات على حسب طريقة الطهي المرغوب فيها وخطوات تسوية اللحم هي كالآتي:
خطوات تسوية اللحمة بكل سهولة
- في البداية إذا كانت اللحمة من اللحمة المجمدة أو كانت متواجدة في الفريز لابد من تركها بالخارج حتى تذوب تمامًا.
- يفضل تقطيع اللحم الى قطع صغيرة الحجم حتى تساعد في النصح بشكل أسرع من القطع الكبيرة.
- كما يفضل أن تكون اللحم رفيعه في السمك أيضًا.
- قومي بغسل اللحم جيدًا بالماء الدافيء، وتصفيته بعد ذلك في مصفاة.
- يمكنك وضع اللحم بعد ذلك في الخل، مع إضافة بعض البهارات مثل دبس الرمان، وبعض حبوب الحبهان.
- ثم قومي بتسوية اللحمة بعد ذلك بالشكل التقليدي في ماء مغلي تمامًا، فلا يفضل استخدام الماء البارد فهو يساعد في تأخر نضج اللحم لوقت طويل.
- أما إذا كانت الرغبة في تسوية اللحم أن تكون مشوية فيفضل في هذه الحالة إضافة ملعقة واحدة من عسل النحل مع باقي التتبيلة وماء البصل فهذه المكونات أيضًا تساعد في سرعة النضح.
- يفضل ايضًا بعد وضع اللحم في المياه عدم وضع ملح نهائيًا الا بعد نضج اللحم بشكل كامل، وذلك لأن اللحم قد يؤدي لتأخر عملية النضج.
- يفضل أيضًا أثناء نضج اللحم وضع ملعقتين صغيرتين من السكر الخشن فهو يساعد في تسريع عملية النضج ايضًا.
- يلاحظ أيضًا إذا انخفضت كمية المياه الموجودة في حالة سلق اللحم، فلابد من تزويدها بكمية مناسبة حتى تغطي اللحم مرة اخرى، ولكن بشرط أن تكون هذه المياه مغلية، لا يفضل استخدام المياه الباردة نهاييًا..
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