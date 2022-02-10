نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقوارة.. فكرة جبارة لتقوير الكوسا والباذنجان بسرعة الصاروخ اكتر من 10 كيلو في دقائق بدون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير الكوسا والباذنجان بسرعة الصاروخ من أهم ما تبحث عنه كل ربة بيت لديها الرغبة في أن تقوم بعمل محاشي من الخضار المشكل وترغب في الإنجاز السريع في تحضيرات تلك الوصفة وتقوير الكوسة والباذنجان في أسرع وقت، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أفضل الطرق التي تسعد في لتقوير السريع للخضراوات ومن دون أن يستعمل المقوار، وتعد تلك الطرق هي الأفضل والأسرع.

تقوير الكوسا والباذنجان بسرعة الصاروخ

تقوير الكوسا والباذنجان بسرعة من الممكن أن تتم خطواته من خلال الاستعانة بعدد من أدوات المطبخ البسيطة، والتي من خلال استعمالها من الممكن أن يتم تقوير الخضار من الكوسة والباذنجان بمنتهى السرعة، والتخلص تماما من لب الثمار خلال وقت قياسي، ومن أهم طرق التقوير ما يلي:

خطوات التقوير باستعمال السكين

من الممكن أن يتم استعمال السكين للتخلص تماما من أي لب موجود في الثمار والحصول عليه خالي تماما من الداخل ليكون من السهل حشو الخضار بمنتهى السرعة، والسكين يتم لفه في داخل الثمرة، واللف المستمر حتى خروج كامل اللب بالكوسة والباذنجان وبدء الحشو.

تقوير الكوسا والباذنجان بسرعة باستعمال طرف شوكة

بالإمكان بدلا من استعمال المقوار أن نقوم باستعمال طرف الشوكة وإدخاله في الثمرة من الداخل وبدء تدويره من الداخل وبحرص حتى لا يتم ثقب أي ثمرة وبالتالي تصبح غير صالحة للحشو، وبالنسبة للشوكة فمن السهل استعمالها، وتخليصها تماما من اللب والحصول على الكوسة بها من الداخل الفراغ الكافي تماما لبدء الحشو السريع.

تقوير الكوسا والباذنجان بسرعة باستخدام قطاعة التفاح

قطاعة التفاح من أهم أدوات المطبخ والتي من الممكن أن تساعد في الحصول على الكوسة، والباذنجان بحيث تكون خالية تماما من أي تواجد للب، وجعل الثمرة فارغة تماما، وبالتالي يكون من السهل على ربات البيوت أن تقمن بحشو الثمار وهذا ما يكون في أسرع وقت ممكن، ومن خلال إدخال قطاعة التفاح وإخراجها يكون لب الثمار قد تم التخلص منه ليحل محله الحشو المتوفر من الأرز بالخلطة.