“دلعي أولادك” طريقة عمل ميني باتيه بحبة البركة والجبنة والسوسيس

طريقة عمل ميني باتيه من أفضل المعجنات في الصباح؛ إنها رائعة للأطفال والكبار على حدٍّ سواء ويمكن صنعها في المنزل باستخدام الجبن الأبيض والزيتون والنقانق حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة

المكونات:

200 دقيق منخول

ملعقة كبيرة خميرة فورية

زيت الذرة

رشة من كلوريد الصوديوم

يرش السكر.

ما يقرب من ثلاثة أرباع كوب حليب مخفف بالماء.

للحشوة، يتم استخدام شريحة من الجبن الأبيض المهروس بالزعتر والسماق.

قطعة مبشورة من جبن للشيدر.

بيض مخلوط

طريقة التحضير:

في الماء الدافئ والسكر، قم بإذابة الخميرة.

املأ الدقيق بالخميرة والزيت والماء والحليب والملح والسكر.

باستخدام يديك، اعجن المزيج حتى يصبح ناعمًا.

قطّعي العجين إلى كرات صغيرة، ثم افرديها في حركة دائرية، واستخدمي فرشاة المطبخ المغسولة بالبيض لمسحها وتنظيفها.

ضعي الحشوة المرغوبة (الجبن الأبيض أو للشيدر) في الوسط في فطيرة.

في الوسط في فطيرة. رتبيها على ورقة خبز مغطاة بورق الخبز.

يوضع البيض على وجه الفطيرة ويرش بالسمسم أو بذور حبة البركة.

نحفظ الفطيرة في الفرن على حرارة متوسطة حتى تصل إلى مرحلة النضج.

قدميها مع الشاي أو النسكافيه على الإفطار في الصباح.

كيفية عمل ميني باتيه بالزيتون

المكونات:

300 جم طحين

1/4 كوب سمن

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

ملعقة صغيرة سكر

يعجن بالماء الدافئ.

الحشوة:

الجبن الأبيض.

حلقات زيتون باللون الأسود.

صفار البيض .

حبة البركة.

بذور السمسم المحمصة.

طريقة التحضير:

يُمزج الدقيق والخميرة والملح والسكر والحليب البودرة في وعاء الخلط.

يقلب في السمن المذاب والماء حتى تتشكل عجينة.

اتركي العجينة تتخمر لبضع ساعات قبل دحرجها ورشها بالدقيق.

نقطع العجينة إلى نصفين بالزيتون والجبن. قم بلفها ووضعها مرة أخرى في الدرج لتتخمر.

يغسل البيض الجلد ويرش الحبة السوداء وبذور السمسم المحمص.

ثم يوضع البرجر في الفرن ويخبز حتى ينضج تمامًا.

ميني باتيه بالسجق

المكونات:

عجينة الفطائر.

جبنة شيدر شيدر.

سوسيس.

حبة البركة.

بيضة.

طريقة التحضير: