نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كل انواع المخلل بداية من الخيار المخلل الى اصناف تانية كتير جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل المخلل في المنزل

يعتبر المخلل من المقبلات التي يتم تقديمها بجانب الكثير من المأكولات الأساسية فيوجد من المخلل الكثير من الأنواع فهناك مخلل الخيار والجزر والليمون والزيتون وغيرهم الكثير من الأنواع ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير المخلل في المنزل.

طريقة تحضير مخلل الخيار في المنزل:

يتم تحضير مخلل الخيار في المنزل بخطوات بسيطة للغاية وبمقادير غير مكلفة وتتبعوا معنا في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير مخلل الخيار:

ألف جرام من الخيار ذو الحجم الصغير.

أربعة ملاعق من خل التفاح.

ستة ملاعق من الملح الخشن.

كأسان من المياه.

خطوات تحضير مخلل الخيار:

يتسم مخلل الخيار بمذاق شهي للغاية بالإضافة لسهولة التحضير وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير مخلل الخيار:

أولًا يتم غسل الخيار جيدًا ويتم عمل فيه بعض الشقوق الصغيرة بالاعتماد على السكين ثم يتم وضعه في منتصف البرطمان.

بعد ذلك يتم وضع المياه والملح والخل في إناء ثم يتم خلطهم مع بعضهم البعض.

يتم وضع خليط المياه فوق الخيار ثم يتم غلق البرطمان بصورة محكمة منعًا لدخول الهواء.

يتم ترك البرطمان مغلق لمدة لا تقل عن أسبوع.

الخطوات المتبعة في تحضير مخلل الجزر:

يتم تحضير مخلل الجزر بمقادير بسيطة ومتواجدة في المطبخ بصورة دائمة وتلك المقادير هي:

نصف كيلو من الجزر.

أربعة أكواب من المياه.

ستة ملاعق من السكر.

أربعة ملاعق من الملح.

ثلث كوب من الخل الأبيض.

خطوات تحضير مخلل الجزر في المنزل:

يعتبر مخلل الجزر من أنواع المخللات التي تتسم بالمذاق الشهي ويتم تقديمها بجانب الكثير من الوصفات الأساسية فيتم تحضير مخلل الجرز بخطوات بسيطة وتلك الخطوات تكمن في التالي: