أفضل طريقة لعمل عجينة البيتزا السريعة في البيت بطريقة بسيطة

تعد البيتزا من أفضل وأشهى الوجبات الخفيفة التى تقدم وخفيفة أيضاً على المعدة، وحيث تنال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار الصغار و‏يقبلون على تناولها، وحيث تتميز بأنها من الأكلات السريعة وسهلة في التحضير ‏ولا تحتاج وقت كثير في التحضير ‏فهي من الأكلات الشهية والذيذة للغاية، كما أن البيتزا من الأكلات العالمية الشهيرة، ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل ميني بيتزا بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في البيتولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل عجينة البيتزا

المكونات :

أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

نصف كوب من الماء الدافيء .

أثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة .

ربع ملعقة صغيرة من السكر الأبيض .

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

طريقة التحضير :