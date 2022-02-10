كيفية صبغة حواجب بالبيت خطوة بخطوة لحصول علي نتيجة مبهرة

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عمر شويل - جدة كيف صبغة حواجب في المنزل خطوة بخطوة، حيث تتنوع المنتجات التي يجب أن تعطي لونًا لهذا الجزء من وجهك، لذلك قد تختلف الخطوات، ولفهم كيفية استخدامها بشكل أكثر دقة، نقدم لك الدليل التالي خطوة بخطوة. معها سوف تتعلم كيفية صبغ حاجبيك في المنزل بأسهل واسرع طريقة لن تحتاجي الي صالونات تجميع بعد الآن.

صبغة حواجب

اولا نتف حاجبيك، نتف حاجبيك ومنحهم الشكل الذي تريده. تذكري أنه إذا كانت سميكة، يجب أن تكون أكثر حرصًا حتى لا تفقد شكلها وانسجامها. ثانيا: نظيفي وجهك، حان الوقت الآن لتنظيف وجهك تمامًا . يمكنك استخدام الماء الدافئ لإزالة أي شوائب وأتربة قد تكون موجودة على حواجبك. ثالثا: ضعي الفازلين بمساعدة قطعة القطن، يجب وضع الفازلين حول الحاجب. سيساعد ذلك في ضمان عدم امتصاص الصبغة لجلدك ويمكنك تنظيفها لاحقًا.

تحضير الصبغة

اتبع التعليمات الموجودة على العبوة بعناية لتحضير خليط الحبر. يجب أن تكون دقيقًا جدًا حتى تتمكن من الحصول على النغمة التي تريدها.

استخدم فرشاة مناسبة : تأكدي من أن فرشاة أداة الإدخال في حالة جيدة وأنها لا تحتوي على شعيرات ملتوية.

: تأكدي من أن فرشاة أداة الإدخال في حالة جيدة وأنها لا تحتوي على شعيرات ملتوية. ضعي الصبغة: ضعي الصبغة بالفرشاة. استخدمي فرشاة دقيقة جدًا لتلوين الخطوط العريضة للحاجب. في حالة سقوط الصبغة على بشرتك، فلا داعي للقلق، لأن الفازلين الذي قمت بتطبيقه مسبقًا يعتني بذلك.

ضعي الصبغة بالفرشاة. استخدمي فرشاة دقيقة جدًا لتلوين الخطوط العريضة للحاجب. في حالة سقوط الصبغة على بشرتك، فلا داعي للقلق، لأن الفازلين الذي قمت بتطبيقه مسبقًا يعتني بذلك. بمجرد الانتهاء من وضع الطلاء، انتظر عشر دقائق حتى يجف.

تعرفي ايضا علي طريقة تشقير الحواجب.

إزالة الصبغة الزائدة

حان الوقت الآن لإزالة الحبر الزائد الذي بقي على الحاجبين. يمكنك إزالته بمساعدة قطعة قطن. يجب إزالته لتجنب الجريان السطحي أو تكون كرات صغيرة من الطلاء ملتصقة بالشعر.

شعر حواجب أبيض

إذا كان لديك شعر رمادي في حاجبيك، يجب عليك أولاً تمشيط الشعر في الاتجاه الذي ينمو فيه . بهذه الطريقة سيكون من الممكن تحديد المساحات التي تظل غير مصبوغة.