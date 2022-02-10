دجاج كنتاكي منزلي رائع بطريقة أقتصادية وبطعم ينافس المحلات

دجاج كنتاكي المحضر بهذه الوصفة مقرمشة وشهية جدا. يمكن تقديمها على الغداء أو العشاء، مزينة بالبطاطا مع سلطة الكول سلو أو المخللة. أو يمكنك تقديم الدجاج كوجبة خفيفة مع الثوم أو صلصة الطماطم الحارة. أو الأرز البسمتي، فبعد هذه الوصفة لن تحتاجي الي أهدار أموالك علي المطعم بعد الآن.

دجاج كنتاكي

هذه الوجبة المقرمشة هي طبق لذيذ للغاية ويمكن تناوله حتى بدون طبق جانبي. لقد اتضح أنها حارة للغاية بفضل صلصة الشواء ورائحة للغاية. المكونات التي ستحتاجيها هي: دجاج مقطع الي أكثر من 6 قطع، 2 ثوم، 2 ملعقة كبيرة خردل. 2 ملعقة كبيرة صلصة الصويا، 1 ملعقة صغيرة سكر بودرة، 2 ملعقة كبيرة مايونيز.

طريقة تحضير كنتاكي

اصنعي الصلصة أولاً. اخلطي الخردل مع صوص الصويا والمايونيز.

ثم اعصري الثوم في الخليط. وثم أضيفي السكر البودرة. ثم خلط كل شيء.

اغسلي وجففي الدجاج جيدا.

ثم اغمسي الدجاج واحدة تلو الأخرى في الصلصة.

يضع في وعاء ويوضع في الثلاجة لينقع لمدة 2-3 ساعات.

قم بتشغيل الفرن. ثم دهن صينية الخبز بالمايونيز.

توضع أجنحة الدجاج على صينية خبز مدهونة بالزيت مع المايونيز.

ضع صينية الخبز في الفرن على الرف الأوسط.

تُخبز في الفرن لمدة 20 دقيقة عند درجة حرارة 180-200 درجة مئوية، وتسكب بشكل دوري فوق الصلصة.

ثم اقلبها واخبزيها لمدة 10 دقائق أخرى.

عندما تصبح جاهزة، قم بإزالتها على الفور من صينية الخبز، وإلا فسوف تمتص الدهون الزائدة.

تتبيلة دجاج كنتاكي

7 قطع دجاج

1 بياض البيض

1 ليمون.

2 فصوص ثوم

2 ملعقة كبيرة النشا.

1 ملعقة كبيرة سكر.

الملح والفلفل.

300 مل زيت عباد الشمس المكرر.

طريقة تحضير