علامات تحذيرية تنذرك بنقص فيتامين (د) منها آلام أسفل الظهر والفخذين والقدمين

يمكن أن يسبب نقص فيتامين د ألمًا في أسفل الظهر والوركين والحوض والفخذين والقدمين، إليك طعام بسيط يمكن أن يعوض عن نقص الفيتامين هذا، يعتبر فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يحتاج إليها جسم الإنسان، لذلك قد يعاني الأشخاص من آلام أسفل الظهر والأرداف والحوض والفخذين والقدمين لأنه يساعد فيتامين د على تنظيم مستويات الكلسيوم والفوسفات في الجسم.

أهمية فيتامين (د) للجسم

ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، الفيتامينات التي تساعد في تحسين الصحة العامة ربما يكون أشعة الشمس أحد المصادر الرئيسية لهذا الفيتامين، هناك أيضًا مكملات غذائية يمكن تناولها يوميًا لكن الكثير منا لا يدرك تأثيرها.

خطورة نقص فيتامين (د) للجسم

يعاني الجسم من تأثير نقص في فيتامين (د)، ووفقا لأحدث الدراسات التي تم نشرها على الإنترنت إلى أن آلام الظهر قد تكون علامة على نقص هذا الفيتامين، يمكن أن يكون الألم علامة على نقص مستويات فيتامين د، فيتامين (د) في الدم، حيث وجدت الدراسات علاقة بين آلام أسفل الظهر المزمنة ونقص فيتامين (د).

وجد الباحثون أن انخفاض مستويات فيتامين (د) وآلام الظهر، فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص في هذا الفيتامين هم أكثر عرضة للإصابة بآلام الظهر، بما في ذلك الآلام الشديدة.

مضاعفات نقص فيتامين (د)

تشمل مضاعفات نقص فيتامين د:

هشاشة العظام التي تسبب تشوهات شديدة في العظام والأطراف وخاصة عند الأطفال.

ضعف العضلات والعظام.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين (د)

كبار العمر.

الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

النساء المرضعات.

الأشخاص الذين يعيشون في مناطق باردة.

علاج نقص فيتامين (د)