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عمر شويل - جدة طريقة عمل الباذنجان المقلي بطعم صحي ولذيذ وبدون ما يمتص الزيت - ثقفني
طريقة قلي الباذنجان، يعد الباذنجان من الخضار الذي يستخدم بصورة كبيرة داخل المطبخ العربي ويعتبر الباذنجان المقلي من الأكلات الشعبية التي يعشقها الكثيرين لمذاقه الرائع والمميز كما يمكن تحضير الباذنجان بطرق كثيرة ومختلفة مثل المسقعه وكذلك مقلوبة الباذنجان وغير ذلك من الوصفات، وتختلف طرق تحضير الباذنجان من حيث اللون والطعم وكذلك الحجم ويوجد نوع من الباذنجان يتدرج لونه من اللون البنفسجي واللون الأسود ويوجد باذنجان يكون لونه أبيض لذلك سوف نتعرف سويا من خلال هذه السطور القليلة القادمة على طريقة تحضير الباذنجان المقلي اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة.
طريقة تحضير الباذنجان المقلي
المكونات:
- مقدار كيلو ونصف من الباذنجان متوسط الحجم.
- مقدار ملعقةٌ صغيرة من الملح.
- مقدار ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- مقدار ملعقةٌ صغيرة من الثوم المفروم.
- مقدار ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم المعلبة.
- مقدار من الماء حسب الحاجة.
- مقدار ملعقة صغيرة من السكر.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من الزعتر البري المجفف.
- مقدار نصف كوب من جبنة الموتزاريلا المقطعة إلى شرائح.
- مقدار نصف كوب من جبنة البارميزان المبشور.
- مقدار خمسون جراماً من فتات الخبز.
طريقة التحضير:
- نقوم بتقطيع الباذنجان إلى شرائح طوليه ثم ترش قطع الباذنجان بمقدار قليل من الملح ثم نترك الباذنجان لمدة نصف ساعة حتي نتخلص من ماء الباذنجان.
- ثم نقوم بوضع مقدار من زيت الزيتون داخل مقلاه ثم ترفع على نار متوسطة الحرارة ثم يشوح الثوم حتي يخرج رائحته العطرية ثم نضيف إلى الثوم كمية صلصة الطماطم مع الماء وننزل أيضاً بالسكر والزعتر وكذلك الملح.
- ثم نهدي الحرارة ونترك صلصة الباذنجان على النار حتي تغلي مع التقليب من وقت لآخر ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180درجة.
- ثم نقوم بقلي قطع الباذنجان داخل كمية مناسبة من الزيت النباتي حتي يتحمر الباذنجان ويصبح لونه ذهبي ثم نخرج الباذنجان من الزيت على ورق المطبخ لتخلص من الزيت من قطع الباذنجان.
- ثم نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها بمقدار قليل من الزيت ونضع داخل الصينية نصف كمية صلصة الطماطم ثم نضع فوق الصلصة طبقة من الباذنجان المقلي ونصف مقدار الجبنة.
- ثم نكرر العملية ونضيف الصلصة وقطع الباذنجان قم نوزع فوق الباذنجان الجبنة المتبقية ثم نضع صينية الباذنجان
- داخل الفرن السابق تسخينه ونترك الصينية لمدة نصف ساعة حتي تأخذ صينية الباذنجان اللون الذهبي وتذوب الجبنة تماماً.
- وسوف تكون لديك ألذ وأروع صينية باذنجان مقلي وتقدم بجانب العيش البلدي والمخللات وصحتين وعافيه.
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