ازالة قشرة الشعر الدهني بطريقة طبيعية ومضمونة لمن يعاني من قشرة الشعر، وصفات ازالة القشرة من الشعر الدهني، يبحث الكثير من الأشخاص حول الطرق التي تساعدهم على التخلص من القشرة الموجودة في الشعر التي يعاني منها الرجال والنساء بشكل كبير للغاية حيث يوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك على التخلص من القشرة بدون حدوث أي آثار سلبية على الشعر خاصة أصحاب الشعر الدهني يعانون من كثرة وجود القشرة في الشعر بشكل دائم، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على وصفات لإزالة القشرة من الشعر الدهني.

ازالة قشرة الشعر الدهني بطريقة طبيعية

هناك العديد من الطرق الطبيعية المضمونة التي من خلالها يمكن علاج قشرة الشعر المزعجة التي تسبب الكثير من الإزعاج سواء للرجال أو النساء.

وصفة جوز الهند والعسل

المكونات: يتم تجهيز ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقتين من الزبادي وملعقة من عسل النحل.

ثم تخلط جميع المكونات مع بعضها في وعاء مناسب.

بعد ذلك يتم إضافة القليل من زيت الزيتون وتقلب جيداً.

بعد ذلك يتم وضع هذا الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

ثم يتم تدليك الشعر جيداً ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء البارد وتجفيف الشعر.

وصفة الثوم لإزالة القشرة

يتم تجهيز ملعقة من عسل النحل مع ثلاث فصوص من الثوم.

وتخلط المكونات مع بعضها حتى تصبح متجانس وناعمة.

بعد ذلك يتم وضع هذا الخليط على الشعر من الجذور ويتم تدليك الشعر والبصيلات جيداًَ ويترك لمده 15 دقيقة.

ثم يتم شطفها بالماء والشامبو ويتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا للتخلص من القشرة نهائياً.

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وصفة صودا الخبز والليمون

يتم خلط دقيق ملعقتين من صودا الخبز وملعقة من خل التفاح وملعقتين من الليمون.

وتخلط المكونات مع بعضها بدون إضافة خل التفاح.

ثم يتم وضعها على الشعر من الجذور وحتى الأطراف وتترك لمده 30 دقيقة.

ويتم شطف الشعر ثم إضافة خل التفاح بعد تخفيفه بقليل من الماء.

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