نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذروا ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء يؤدى لكوارث صحية تعرف عليها الآن في المقال التالي
عمر شويل - جدة احذروا ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء يؤدى لكوارث صحية تعرف عليها الآن - ثقفني
يمكن أن يتسبب ارتداء الجوارب للنوم في الشتاء في حدوث هذه الأشياء في الشتاء نمارس ما يرتديه الكثير من الناس للنوم ونواجه البرد لفترة طويلة ولكن في المقابل هناك مخاطر كبيرة على صحة القدمين، تلعب الجوارب في فصل الشتاء دورًا في حماية الأطراف من الرطوبة، لكن ارتداء الجوارب والجوارب لفترة طويلة يكون أكثر ضررًا من فوائدها في الليل. المصائب لا تأتي منفردة ترتدي بعض المنتجعات الجوارب عند النوم،فإنة يسبب قصورًا في الدورة الدموية أو الإصابة بالبكتيريا والأمراض المختلفة.
أضرار ارتداء الجوارب أثناء النوم
- ضعف الدورة الدموية: إن ارتداء الجوارب أثناء النوم يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية خاصة عند ارتداء الجوارب الضيقة مما يعيق تدفق الدم الطبيعي ويهدد الدورة الدموية.
- زيادة خطر الإصابة بالعدوى خاصة أن ارتداء الجوارب المصنوعة من النايلون أو الجوارب الاصطناعية يمكن أن يؤدي إلى أنواع مختلفة من الالتهابات الجلدية ولا ينصح بارتدائها أثناء النوم لتجنب الآثار السلبية على الجلد.
- ارتفاع درجة حرارة الجسم إذا لبس المواطنون الجوارب أثناء النوم فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وخاصة ارتداء الجوارب الضيقة أو الجوارب المصنوعة من أقمشة غير مريحة بحيث لا يكون لمسام الجلد فرصة لإفراز العرق والتهوية وهذا يمكن أن يسبب ظهور الجسم يمكن أن تؤثر درجة حرارة الجسم المعيبة على مناعة الشخص.
- القلق أثناء النوم: إن ارتداء الجوارب قد يؤدي إلى عدم القدرة على النوم بشكل صحيح ولأن الجوارب تقيد حركة الإنسان فقد يستيقظ من النوم للتخلص منها لذا ينصح بعدم ارتداء الجوارب إطلاقاً أثناء النوم.
- مصادر البكتيريا إذا كانت جواربك خفيفة للغاية أو متسخة أو مصنوعة من أقمشة غير قابلة للتنفس فقد تزيد من فرصة العدوى والميكروبات.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ