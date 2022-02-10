أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية الأصلية 100%بطريقة المصانع وتحدى

الحلاوة الطحنية من الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص وخصوصاً الأطفال، وتحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الحلاوة الطحنية في المنزل، لذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة لتحضير الحلاوة الطحنية في البيت.

طريقة عمل الحلاوة الطحنية

يوجد العديد من طرق عمل الحلاوة الطحنية في المنزل ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات:

٣ كوب سكر بودر.

٣ كوب طحينة سائلة.

ملعقة فانليا.

كوب من الحليب البودر.

كوب سمسم محمص أو أي مكسرات سوداني أو بندق حسب الرغبة.

تحضير الحلاوة الطحينية

نضع السكر والحليب البودر ونقلبهم جيداً ثم نضيف الفانليا ونقلب وبعدها نضيف ألطحينه السائلة ونستمر في التقليب حتى تكون العجينة متماسكة تماماً.

بعد ذلك نضع الخليط في علبة بلاستيك ثم نضيف السمسم أو أي من المكسرات، ثم نضغط باليد بقوة حتي تتساوى الحلاوة الطحنية، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ٤ ساعات وبعد ذلك تقدم مع ألجبنه وبالهنا والشفا.

فوائد الحلاوة الطحنية

هناك العديد من فوائد الحلاوة الطحنية ومن هذه الفوائد نسردها لكم في السطور التالية.

تساعد في إخفاء التجاعيد في البشرة وتعمل أيضاً على عدم ظهورها.

تناول الحلاوة الطحنية يحافظ على صحة القلب، وتساعد في انخفاض ضغط الدم.

تساعد في علاج هشاشة العظام في تعمل على تقوية العظام بشكل كبير لأنها تحتوي على الكلسيوم.

تساعد أيضاً في تخفيف الإمساك في تحسن من وظائف الجهاز الهضمي.

تعتبر الحلاوة الطحنية علاج فعال لتقرحات الفم، نأخذ قطعة من الحلاوة ونضعها في المكان المصاب سوف يعالج بطريقة سريعة للغاية.

بالإضافة إلى طعمه الحلو ، يحتوي الحلاوة أيضًا على فيتامينات مهمة لجسم الإنسان يحتوي زيت السمسم الذي تتكون منه الطحينة على 20٪ بروتين عالي الجودة و 50٪ دهون غير ضارة والكالسيوم والحديد والفيتامينات B1 و B2 وفيتامين D. ويعتقد أيضًا أن الحلاوة الطحينية لها طعم حلو. يجدد الجسم لأن الاستهلاك المنتظم له يساعد في التغلب على القلق والأرق.