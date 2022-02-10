أفضل مشروب صباحي يعمل على زيادة معدل حرق الدهون وتخسيس منطقة البطن والأرداف

أفضل مشروب صباحي يعمل على زيادة معدل حرق الدهون، نجد أنه يعاني الكثير من الأشخاص من زيادة الوزن ووجود الكرش والترهلات لذلك استطعنا أن نجد لكم شيئين عند تناولهم نتخلص نتخلص من هذه الدهون المتراكمة وسوف نتعرف عليهم من خلال هذا المقال.

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تناول هاتين المشروبين معا لنسف الدهون

يوجد مشروبين عند تناولهما بشكل مستمر كل صباح على الريق يجعل لنا بطن مسطح ويخلصنا من دهون البطن فهم لهم تأثير السحر وسوف نتعرف عليهم من خلال النقاط التالية

أولا مشروب القهوة بالخل

يعتبر مشروب القهوة بالخل لها تأثير فعال في التخلص من دهون البطن ويتم أعدادها عن طريق وضع إحضار كوب من الماء الساخن ونضع به ملعقة قهوة ونقوم بذوبانها فيها ونغطيها ونتركها حتى تهدأ ثم نضع عليها ملعقة من الخل الأبيض وتناولها على الريق كل صباح.

ثانيا مشروب الكركدية بالكمون

يكون الكركدية من المشروبات التي تساعد في تضبيط الضغط العالي وتحتوي على ألياف إلى جانب طعمها المتميز إلى جانب الكمون الذي يحتوي على الفيتامينات ويقوي المناعة ويخلصنا من الدهون فلكل منهما فوائد عديدة ويحضر المشروب عن طريق وضع ملعقة من الكركدية في كوب ثم نضع عليه الماء الساخن ثم نضع ملعقة الكمون ونقوم بتذويبها بها ونتركها تهدا ثم نتناولها بعد كوب القهوة مباشرة سوف يساعد ذلك على التخسيس سريعا

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