نقدم إليكم خلطة الفازلين والقرنفل لتبييض الاماكن الحساسة مثل البشرة

خلطة الفازلين والقرنفل لتبييض البشرة، حيث تدفعنا الرغبة في الحصول على بشرة خالية من العيوب إلى تجربة الكثير من المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة على بشرتنا، لكن ذلك قد يهلك البشرة بشكل كبير بسبب استخدام الكثير من المواد الكيميائية التي قد تسبب الضرر ببشرتك، لذلك حاولي استخدام خلطة الفازلين والقرنفل المميزة الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية ويمكنك تحضيرها باستخدام بعض المكونات المتاحة بسهولة في مطبخك فتابعونا لنشرح لكم ذلك بالتفصيل.

خلطة الفازلين والقرنفل لتبييض البشرة

بحث العديد من السيدات التي تهتم بالعناية ببشرتهم عن وصفة سهلة تساعد على تبييض البشرة بعمق ويظل مفعولها لفترة طويلة، ونقدم إليكم وصفة مميزة وسهلة التحضير، كل ما هو مطلوب إحضار المكونات التالية:

ثلاث معالق من مسحوق القرنفل.

معلقتين من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

حوالي ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ممكن ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ربع كوب من النشا.

قطرات الليمون.

طريقة تحضير وصفة الفازلين والقرنفل للتبيض

يتم عمل الوصفة وتحضيرها بسرعة كبيرة عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

قومي بإذابة الفازلين مع جل الصبار.

ضعي القرنفل على الخليط السابق، وبعدها قومي بوضع زيت زيتون واللوز واستمري في الخلط، ثم عصرة ليمونة والنشا وعندما يصبح الخليط كريمي ضعيه على بشرتك مرة واحدة في الأسبوع لمدة ١٠ دقائق.

فوائد مكونات تلك الخلطة على البشرة

القرنفل في الخلطة سيعمل على إعطاء ومنح البشرة الكثير من النضارة وعلاج كافة الالتهابات التي تواجه الجلد.

استخدام الفازلين سيقلل من تقشف البشرة الجافة من خلال عملية التقشير.

يمكن الانتهاء بشكل تام من أي بقع على بشرتك من خلال النشا لاحتوائها على عناصر مغذية للبشرة.

العناية بالبشرة في المنزل

هناك مجموعة من النصائح التي يمكن لكل منا اتباعها في المنزل على اريكتك للحصول على بشرة ناعمة وساحرة ومن اهم تلك النصائح التالي: