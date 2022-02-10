أنجح طريقة عمل البطاطس المحمرة المقرمشة والهشة من الداخل بالطريقة الأمريكية الشهيرة

أنجح طريقة عمل البطاطس المحمرة المقرمشة، البطاطس المقرمشة يعشقها الكبار والصغار لا غنى عنها مع العديد من الأطعمة والمشويات ويحبها الأطفال كثيراً، بذلك تبحث الكثير من الأمهات لعمل البطاطس المقرمشة في المنزل لكي تُسعد أبنائها، في هذا المقال نسرد لكم طريقة سهلة لتحضير البطاطس المقرمشة.

أفضل مشروب صباحي يعمل على زيادة معدل حرق الدهون وتخسيس منطقة البطن والأرداف

طريقة عمل البطاطس المقرمشة في المنزل

تحتوي البطاطس على العديد من الفيتامينات التي تفيد الجسم وتقوية ولها الكثير من الفوائد التي تزود الجسم بالطاقة، وأيضا تعالج النحافة حتى يزيد وزنك عليك بتناول البطاطس يومياً، سوف نقدم لكم فيما يلي طريقة تحضير البطاطس المقرمشة.

المكونات

نحتاج إلى حوالي نصف كيلو من البطاطس.

كما أنه لا بد من إضافة كوب خل أبيض.

وحوالي ٢ كوب دقيق، ملعقة فلفل أسود.

كما أنه من ضمن المكونات ملعقة كمون، زيت للتحمير.

طريقة التحضير

في البداية وأولاً نقوم بتقطيع البطاطس إلى شرائح صغيرة ونغسلها جيداً ثم نضعها في وعاء ونسكب عليها ماء حتى تغطى تماماً ثم نضع الخل ونقلب ونتركها لمدة ساعة. نحضر وعاء أخر ونضع به الدقيق والكمون والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً، ثم نصفي البطاطس من الماء والخل ونضعها على الدقيق ونقلبها جيداً حتى تغطى تماماً بالدقيق. نضع المقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه حتى يسخن تماماً ثم نقوم بتحمير البطاطس ونخرجها على مناديل المطبخ وتقدم ساخنة، وبالهنا والشفا.

فوائد تناول البطاطس الصحية

للبطاطس فوائد عديدة من هذه الفوائد نذكرها لكم فيما يلي.