البصل الأخضر يشفى من أمراض لا يتوقعها أحد إذا كنت قد أكلت البصل النيء أقرأ هذا المقال

فوائد البصل الأخضر للوقاية من الأمراض خاصةً مع انتشار الإنفلونزا ونزلات البرد، فتحتاج المناعة إلى ما يقويها ويقاوم الفيروسات والبكتيريا التي تهجم عليها، فيعتبر البصل الأخضر أهم ما يمكن تناوله لمقاومة الأمراض، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم فكل 12 جرام من البصل الأخضر يحتوي على 20 ميكرو جرام فيتامين ك، كما أنه مفيد لكبار السن ومفيد لصحة العظام فتناوله يكون أقل عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

فوائد البصل الأخضر للوقاية من الأمراض

يجب عليك إدخال البصل الأخضر في نظامك الغذائي، فإنك بعد معرفتك لفوائده العديدة التي لا تعد ولا تحصى لن تستغنى عنه، فأنت تقلل من خطر إصابتك بمختلف الأمراض، كما أنك تقوي مناعتك وتحميها، فالبصل الأخضر من الخضروات المفيدة لصحة الجسم كما أنه مصدر ممتاز لتزويد الجسم بفيتامين ك.

فوائد البصل الأخضر للجسم

مفيد لصحة العين لاحتوائه على فيتامين أ وإنتاجه للرودبسين وهو البروتين التي تحتاج إليه شبكية العين.

يساهم في علاج العمى الليلي وقرحة القرنية.

يقي من الإصابة بهشاشة العظام لكبار السن.

يحتوي على فيتامين سي أو ج فهو يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، فتساعد هذه المواد في منع تلف الأنسجة الخلوية وتقليل تأثير الجذور الحرة في الجسم.

يقي من ارتفاع ضغط الدم والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعمل على تحسين وظائف الجهاز التنفسي فهو مضاد للبكتيريا كما أنه يعمل على علاج الالتهابات البكتيرية والفيروسية كالإنفلونزا ونزلات البرد وطارد للبلغم.

يقي من الإصابة بأمراض السرطان بسبب احتوائه على الكبريت مما يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون وحماية الجسم من السرطان.

فوائد البصل الأخضر

كوب واحد من البصل الأخضر يوفر حوالي 16٪ من احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك ، وهو أحد أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسمك لتكوين الحمض النووي ، وخاصة للنساء أثناء الحمل ،ولكن من الجدير بالذكر أن تستهلك باعتدال حتي لا تضر بصحتك فلا يجب عليك الافراط في تناول البصل الأخضر.

فوائد البصل الأحمر

يعتبر البصل الأحمر من أشهر الخضروات في العالم لقيمته الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الإنسان وتعزيز مناعة الإنسان، مقارنة بأنواع البصل الأخرى يحتوي البصل الأحمر على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة المختلفة بالإضافة إلى الكبريت ولكن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل ضيق المعدة وتهيج الجلد والأكزيما.