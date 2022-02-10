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عمر شويل - جدة طريقة ووصفة عمل البوريك التركي في البيت بخلاصة خبرة الشيف بوراك لأجمل طبق يشرفك أمام ضيوفك - ثقفني
طريقة ووصفة عمل البوريك التركي في البيت، طريقة عمل البوريك التركي من الأكلات التي تساعد على تدفئة الجسم في فصل الشتاء ومده بالطاقة والنشاط، كما أنها المفضلة عند الكبار والصغار، وطريقة تحضيرها بسيطة وسهلة ولا تحتاج لوقت طويل، ويمكن تقديمها كوجبة في الغذاء أو في الإفطار شهر رمضان كما تفضلين، وتقدم مع الخبز، ويتم تحضيرها باللحم المفروم.
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طريقة عمل البوريك التركي
نقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير البوريك التركي خطوة بخطوة، وبخطوات سهلة وبسيطة.
المقادير المطلوبة
- ½ كيلو من الجلاش.
- 1 كوب من اللبن كامل الدسم.
- ½ كوب سمن بلدي
- 2 ملعقة كبيرة دقيق.
- 1 حبة من البيض.
- ½ ملعقة صغيرة كمون.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح.
- ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
مقادير الحشوة
- ½ كيلو لحم مفروم.
- 1 حبة بصل مفرومة.
- 2 ملعقة سمن.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.
طريقة تحضير البوريك التركي
- قومي بتحضير الحشوة أولًا، أحضري إناء وارفعيه على النار حتى يسخن ثم ضيفي إليه السمن ثم ضيفي إليه اللحم المفروم واتركيه لمدة دقيقتين مع التقليب.
- ضيفي بعد ذلك البصل المفروم والملح والفلفل وقلبي حتى يذبل البصل.
- ضيفي ربع كوب من الماء وقلبي وهدئي النار حتى تنضج اللحم واتركيها على جنب.
- احضري بولة عميقة وضعي بها كلًا من اللبن والدقيق والسمن وقلبيهم جيدًا وضيفي الملح والفلفل وقلبي.
- احضري ورقة من الجلاش وقومي بسقيها بالخليط ثم احضري ورقة ثانية وكرري الخطوة ورقة ثالثة ورابعة وضعيهم فوق بعضهم.
- احضري الحشوة وضعيها داخل الجلاش بشكل طولي على طرف الجلاش، ثم قومي بلف ورق الجلاش على شكل أسطوانة أو رول.
- كرري الخطوات السابقة مع باقي كمية الجلاش.
- احضري صينية وادهنيها بالسمن أو ضعي ورقة من الزبدة وقومي برص البوريك التركي داخل الصينية.
- قومي بتقطيع البوريك التركي إلى أصابع وقومي بخلط حبة من البيض مع ملعقتين من اللبن وادهني بها وش البوريك.
- اشعلي الفرن على درجة حرارة 180 وادخلي الصينية الفرن حتى يصبح لون ذهبي من أسفل.
- اشعلي الشواية حتى يأخذ الوجه اللون الذهبي لمدة دقيقتين.
- قدميه ساخنًا وبالهنا والشفا.
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