طريقة ووصفة عمل البوريك التركي في البيت بخلاصة خبرة الشيف بوراك لأجمل طبق يشرفك أمام ضيوفك

طريقة ووصفة عمل البوريك التركي في البيت، طريقة عمل البوريك التركي من الأكلات التي تساعد على تدفئة الجسم في فصل الشتاء ومده بالطاقة والنشاط، كما أنها المفضلة عند الكبار والصغار، وطريقة تحضيرها بسيطة وسهلة ولا تحتاج لوقت طويل، ويمكن تقديمها كوجبة في الغذاء أو في الإفطار شهر رمضان كما تفضلين، وتقدم مع الخبز، ويتم تحضيرها باللحم المفروم.

أنجح طريقة عمل البطاطس المحمرة المقرمشة والهشة من الداخل بالطريقة الأمريكية الشهيرة

طريقة عمل البوريك التركي

نقدم لكِ سيدتي طريقة تحضير البوريك التركي خطوة بخطوة، وبخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير المطلوبة

½ كيلو من الجلاش.

1 كوب من اللبن كامل الدسم.

½ كوب سمن بلدي

2 ملعقة كبيرة دقيق.

1 حبة من البيض.

½ ملعقة صغيرة كمون.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

مقادير الحشوة

½ كيلو لحم مفروم.

1 حبة بصل مفرومة.

2 ملعقة سمن.

¼ ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير البوريك التركي