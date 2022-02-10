طريقة عمل البسبوسة المنزلية بأفضل وصفة وأدق المقادير والطعم حكاية

طريقة عمل البسبوسة المنزلية، تحب كثير من ربات المنزل تحضير الحلويات الشرقية في المنزل، ولكن بنفس طعم وجودة الحلويات الجاهزة، وتعتبر البسبوسة من الحلويات التي يحبها الكثير ويقبل عليها، فتبدأ ربة المنزل في البحث عن أفضل طريقة لعمل البسبوسة مثل الجاهزة، فنقدم لكِ طريقة عمل البسبوسة أحلى وألذ من الجاهزة، وبخطوات بسيطة وسهلة والطعم رائع.

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مكونات عمل البسبوسة

اتبعِ فقط الخطوات الآتية خطوة خطوة وأحصلي على أحلى بسبوسة، كما أن مكوناتها متوفرة لديكِ ويمكنكِ تحضيرها في المناسبات أو تقديمها للضيوف.

المقادير المطلوبة

2 كوب من السميد.

1 كوب من الزبادي الطازج.

1 كوب من السمن البلدي.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

مكسرات لوز أو بندق.

¼ ملعقة صغيرة بكينج بودر.

½ كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة جوز الهند.

مكونات الشربات

1 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

¼ ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

عود قرفة.

طريقة عمل البسبوسة

أولًا نقوم بعمل الشربات.

احضري قدر وارفعيه على النار وضعي به الماء والسكر وقلبيهم جيدًا. ضيفي الليمون والفانيليا وعود القرفة بعد أن يغلي الماء ثم قومي بتهدئة النار حتى يثقل ويصبح جاهز. ارفعيه من على النار واتركيه حتى يبرد.

ثانيًا قومي بتحضير البسبوسة.