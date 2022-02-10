طريقة استخدام النشا في فرد الشعر.. طريقة طبيعية آمنة والنتيجة مضمونة 100%

طريقة استخدام النشا في فرد الشعر، النشا من الوصفات الطبيعية المستخدمة للشعر والبشرة، فلا داعي لفرد شعرك بالكيراتين، فالنشا يعمل على فرد الشعر الخشن والمجعد، وذلك لاحتوائه على البروتين وهو ما يحتاج إليه الشعر، كما أنه يعمل على ترطيب الشعر وعلاج مشاكله، فهو آمن في الاستخدام على الشعر، فنقدم لكِ سيدتي طريقة استخدام النشا لفرد الشعر وعلاج مشاكله.

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طريقة استخدام النشا لفرد الشعر

الكيراتين يحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر، فهو يمنح الشعر نعومة ولمعان مؤقت، إلا أنه يعمل على تدمير الشعر بدلًا من إصلاحه، فالحرارة الزائدة على الشعر تعمل على حرق بصيلات الشعر وتدميره، لكن توجد العديد من الوصفات ليست تمنح شعرك نعومة وإنما تساعد في علاج مشاكله ومنها النشا.

المكونات المطلوبة

3 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 حبة من الطماطم.

طريقة تحضير الوصفة

احضري إناء وضعي به ماء وحبة الطماطم وارفعيه على النار لمدة ثلاث دقائق. قومي بهرس الطماطم وضيفي إليه زيت الزيتون والنشا وقلبي المكونات حتى تحصلين على خليط متماسك. قومي بتقسيم شعرك ووضع الخليط على جميع أجزاء الشعر، ودلكِ شعرك لمدة 2 دقيقة. اتركي الخليط على الشعر لمدة 45 دقيقة. اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو. كرري استخدام الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

وصفة النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر

المكونات المطلوبة

5 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة صغيرة عسل نحل.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة تحضير الوصفة