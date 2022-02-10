اصنعي كريم لبان الذكر الرهيب يقضي على التجاعيد نهائياً ويفتح البشرة في دقائق

كريم لبان الذكر ، ينعم البشرة ويحارب التجاعيد ويخفي علامات تقدم العمر من أول استعمال، كما يساعد على توحيد لون البشرة ويعيد لونها الطبيعي إليها في دقائق، ويجعلها منتعشة وجميلة طول العمر، وهو رائع في تفتيح المناطق الحساسة، وكثير من السيدات يفضلون استخدامه بشكل يومي، وهو أفضل من الكريمات التي تباع في الخارج لأنها تحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب اسمرار البشرة وتلفها، وطريقة تحضيره بالمنزل سهلة وبسيطة، وتسطيع النساء القيام بتحضيره بكل سهولة بدل من شراء المستحضرات الأخرى التي لا نعرف مصادرها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر الرهيب لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد نهائياً بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم لبان الذكر الرهيب

يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقتين من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كريم لبان الذكر الرهيب لتبييض البشرة ومحاربة التجاعيد وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع جميع المكونات الجافة ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نقوم بإضافة عصير الليمون على الخليط ونقلب حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية على الخليط ونقلب برفق حتى تمتزج جيداً وتصبح مثل الكريم. نقوم بوضع الكريم في علبة صغيرة ونفلقها جيداً ونتركها لمدة عشر دقائق. نقوم باستخدامه الكريم على البشرة كل يوم قبل النوم ويترك لمدة عشرين دقيقة، ثم يتم غسله بالماء البارد.

فوائد كريم لبان الذكر للبشرة

يحتوي الكريم على عدة فوائد طبيعية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يعمل على تنظيف البشرة من الحبوب والبقع الداكنة. كما يعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الجلد الميت والاسمرار. يحارب التجاعيد وعلامات تقدم العمر التي تصيب البشرة في مرحلة الشباب. يعمل على توحيد لون البشرة ويعيد لها نضارتها وحيويتها. كما يساعد على إخراج الدهون والسموم المتراكمة داخل المسام الواسعة. يلطف البشرة ويحميها من الجفاف ويساعد على ترطيبها بشكل رائع. يعمل بشكل رائع في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

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