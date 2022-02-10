نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبيبة المصرية والشامية بحرفية عالية متماسكة ومقرمشة وطرية من الداخل في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبيبة المصرية والشامية بحرفية عالية متماسكة ومقرمشة وطرية من الداخل - ثقفني
تعتبر الكبيبة من الوجبات المفضلة عند الكثير من الأشخاص كما أنها تتسم بالمذاق الشهي واللذيذ ولكن الكثير من الأمهات لا تعرف طريقة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير الكبيبة المصرية في المنزل.
كيفية عمل الكبيبة المصرية
يتم تحضير الكبيبة المصرية بخطوات سهلة وبسيطة كما أن المقادير غير مكلفة على الإطلاق وتتبعوا معنا في مقالنا تلك المقادير.
مقادير الكبيبة المصرية
- كيلو من اللحم المفروم.
- ثلاثة كؤوس من الأرز المصري.
- ثلاثة ثمرات من البصل ذو الحجم المتوسط.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- مقادير تحضير الحشوة:
- بصلة حجمها صغير.
- قطعة من الدهن.
خطوات تحضير الكبيبة المصرية
يتم تحضير الكبيبة المصرية باتباع خطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.
طريقة تحضير الكبيبة المصرية
- يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه الأرز مع كمية من المياه وتركه لمدة ساعتين.
- بعد ذلك يتم تصفية الأرز جيدًا ثم يتم تركه جانبًا لحين أن يجف بصورة نهائية.
- الحصول على الكبة الكهربائية ثم يتم وضع فيه اللحم المفروم والبصل ثم يتم فرمهم بشكل جيدًا.
- القيام بإضافة الأرز ويتم الاستمرار في الفرم لحين أن تتداخل المقادير مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم تتبيل المقادير بالملح والفلفل الأسود والبهارات.
- القيام بتجهيز الحشو الكبيبة من خلال القيام بفرم الدهن مع البصل.
- الحصول على مقلاة صغيرة ثم يتم وضعها على النار ثم يتم وضع فيها الدهن والبصل ويتم تتبيلها بالملح والفلفل الأسود مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتغير اللون.
- القيام بتشكيل العجينة إلى كرات حجمها متوسط ثم يتم حشوها بالحشوة.
- القيام بوضع الحلة على النار ثم يتم وضع بها كمية من المياه ثم يتم إضافة الحبهان والبصل المقطع إليها مع كمية قليلة من الملح ثم يتم تركه لحين الغليان.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ