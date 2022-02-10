طريقة عمل الكنافة بالكريمة في البيت زي الحلواني تماماً وبمكونات اقتصادية

من منا لا يحب الحلويات؟ الجميع يفضلونها وبالأخص تلك التي تكون محشوة بالكريمة مثل الكنافة، فالكنافة تعتبر من الأكلات الحلوة التي تشتهر بها البلدان العربية مثل الكنافة المصرية والكناقة الفلسطينية، بدل من أن تقوم بشراء الكناقة من المحلات الجاهزة وتدفع بها سعر عالي ولا تكفي عائلة تستطيع أن تفعلها بنفسك في المنزل وستكفي العائلة وبمكونات متوافرة في أي منزل وسهلة وبالكمية التي تفضلها كذلك تكون أكثر أمان لأنك من تقوم بإعدادها، لذا في هذا المقال سوف تكون قادر على إعداد الكنافة بالكريمة فقط تابع السطور التالية.

طريقة عمل الكنافة بالكريمة في البيت

المكونات:

استعمال نصف كيلو من الكنافة.

كأس من الماء العادي.

استعمال السمنة بمقدار خمسة ملاعق.

كأسان من القطر.

ملعقتان بحجم كبير من النشا.

كأس من الحليب السائل.

ملعقة سكر كبيرة الحجم.

خطوات تحضير الكنافة بالكريمة

يتم وضع السكر مع الحليب السائل على النار إلى أن يسخن.

ومن ثم يتم تشغيل الفرن على درجة 230 درجة بحرارة متوسطة.

يتم إذابة النشا في الماء ومن بعد ذلك يتم إضافته إلى الحليب الذي تم تسخينه.

تقوم بخلط المزيج إلى أن يصبح متماسك وثقيل.

بعدها تقوم بإطفاء النار وتتركه إلى أن تجهز باقي المكونات.

يتم إذابة السمنة بعد تقسيمها إلى نصفين وتضع نصف فقط في صينة مع نصف من كمية الكنافة كذلك.

يتم رص الكنافة في الصينية مع الضغط عليها باليد حتى تتساوى.

من ثم يتم صب مزيج الحليب والنشا الذي تم تركه جانبا ويوزع بشكل متساوي على الكنافة.

باقي كمية الكنافة والسمنة يتم فركهما مع بعضهما وتوضع على الصينية من وجهها ولا تضغط عليها نهائيا.

أخيرا يتم وضع صينية الكنافة في الفرن إلى أن يصبح وجهها أحمر اللون ومن ثم يتم إخراجها ويصب القطر عليها وهي ساخنة وتقطع وتقدم.

يراعى أن تكون الشربات أو ما يعرف باسم القطر دافئة قليلاً عند وضعها على الكنافة بالكريمة حتى تكون طرية وتتشربها بسهولة، ويمكن تزيينها ببعض المكسرات من الأعلى ووضع طبقة أخرى من الكريمة الجاهزة عليها من الأعلى.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

تتميز هذه الطريقة بأنها لا تحتاج ألى الكثير من المكونات، فقط يتم إحضار كمية من الكنافة الشعر ويتم وضعها فى الفريزر لمدة 3 ساعات ثم يتم فركها باليدين جيداً، بعد ذلك يوضع عليها السمن والسكر وتفرك، وتوضع في الصينية ويراعى ضغطها باليدين، يتم إدخالها الفرن على درجة حرارة لا تقل عن 180 حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل، ويتم إخراجها ورشها بالشربات الثقيل القوام، ويتم وضع القشطة الجاهزة عليها، ثم تقطع وتقدم.