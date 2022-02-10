الرمان على النار فكرة هائلة أغلي من الذهب أول مرة تشوفيها اتحداكي هتقومي تعمليها حالا

من حد أبرز الطرق التي يتم من خلالها عدد الرمان خصوصا في الفترة الحالية وهي فترة ينتشر فيها الرومان بشكل كبير في الأسواق لانه احد الفواكه الشتوية اللذيذة ويمكن استخدام هذا الرمان في إعداد الحلويات والمشروبات الطازجة والمشروبات المثلجة ‏ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة أخرى يمكن من خلال ها استخدام الرمان والاستعانة ببعض المكونات الأخرى حتى نستطيع إعداد أحد منتجات الطعام التي يتم استخدامها على العديد من الوصفات والخلطات والتي تعطي طعم لذيذ وجميل الطعام وهذا المنتج هو دبس الرمان الذي يعد أحد أبرز محسنات الطعام التي يتم استخدامها ولها ‏طعم جميل ومميز وظيفتها جميلة إلى الطعام في ما يلي سنتحدث عن مكونات إعداد دبس الرمان والطريقه التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد دبس الرمان في المنزل بخطوات سريعة.

مكونات دبس الرمان على النار وصفة ذهبية

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حتى نستطيع الدبس الرمان في المنزل نحتاج إلى اضافة العديد من المكونات ولكن يعتمد دبس الرمان بشكل كبير على استخدام الكثير من حبات الرمان حتى نحصل على هذه الكمية من دبس الرمان وفيما يلي سنتحدث عن المكونات المقادير التي نحتاج إليها حتى نستطيع

إعداد دبس الرمان:

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محتاج إلى 10 ثمار تقريبا من ثمار الرمان يتم الحصول من خلالها على ثمانية أكواب من عصير الرمان نكون من خلاله بإعداد دبس الرمان.

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‏ كوب كبير من السكر.

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‏ 1\2‬ كوب من عصير الليمون.‬

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‏ زجاجة مصنوعة من الزجاج.

الرمان على النار وصفة ذهبية

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع الدبس الرمان في المنزل بطريقة سريعة وباستخدام المكونات التي تم ذكرها في الفقرة السابقة وهذه الطريقة هي: