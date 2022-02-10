نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة معجزة.. ماسك لبان الذكر والارز المطحون لبشرة أفتح 3 درجات وبلا تجاعيد مهما كان عمرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة ماسك لبان الذكر والارز المطحون من الخلطات التجميلية الخيالية النتيجة. تتحركين بحرية طوال اليوم، وتتعرضين لتغير لون البشرة نتيجة الأشعة الضارة الناتجة من الشمس، تحتاج بشرتك إلى عناية خاصة، حتى ترجع بشرتك منيرة، يتميز ماء الأرز باحتوائه على فيتامينات، من شأنها تغذية وتفتيح البشرة، فهذا الماسك يتميز بمكونين لديهم فوائد ومزايا رائعة للبشرة.

ماسك لبان الذكر والارز المطحون لبشرة صافية

عليكي استخدام هذه الوصفة والمداومة عليها للحصول على بشرة رائعة ومشدودة. لا تحتوي هذه الوصفة على مكونات غير متوفرة لديك كالتالي:

دقيق أرز ناعم.

مستخلص اللبان المر.

زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

يتم عمل مستخلص اللبان عن طريق إضافة 4فصوص اللبان إلى ربع كوب من الماء المغلي.

بعد ذلك ترك الخليط لمدة ست ساعات.

ثم يتم الحصول على المستخلص بالتصفية.

بعد ذلك يتم إضافة قطرات من زيت اللوز، ودقيق الأرز بكمية مناسبة حتى الحصول على ماسك متماسك يمكن فرده على البشرة.

ثم بعد ذلك يتم تنظيف البشرة.

بعد ذلك يطبق الماسك على البشرة حتى يجف ثم يشطف بالماء.

يتم تكرار الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة مذهلة.

ماسك ماء الأرز وفصوص اللبان الذكر للتبييض.

تتميز هذه الوصفة انها تعطي نتائج سريعة. عزيزتي عليكي الاهتمام اليومي ببشرتك حتى الحصول على البشرة التي تليق بك، مكونات الوصفة سهلة كالتالي:

ماء أرز مصفي.

3 قطع لبان مر صغيرة.

قطعة موز مهروسة.

نقطتين جلسرين.

طريقة التحضير:

عند استخدام الأرز المطهو، يمكن الاحتفاظ بالماء الناتج من تنظيفه.

بعد ذلك ننقع به فصوص اللبان طوال الليل.

ثم نأخذ ملعقتين، ثم نضع عليه الموز المهروس والجلسرين حتى الحصول على كريم يمكن تطبيقه على الوجه.

يترك لمدة ثلث ساعة، ثم يغسل بالماء والغسول المناسب.

بعد ذلك يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة أسبوعيا.

عزيزتي يمكنك استخدام ماسك لبان الذكر والأرز المطحون لبشرة وردية وجميلة. هذه المكونات جميلة ومميزة كوني متألقة دائما. لا تغفلي عن ماء الأرز في وصفاتك لما له من فوائد جمالية للبشرة ليس فقط التفتيح ولكن يعمل على تأخير ظهور الترهلات بالبشرة مثل ماء اللبان المر يحتوي على الكولاجين، هذه الوصفة متكاملة ولن تحتاجين إلى وصفات أخرى بجانبها.