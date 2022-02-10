ليد كالأميرات.. روتين العناية باليدين من أول يوم تفتيح وترطيب ستلاحظي الفرق بنفسك

يجب عمل روتين العناية باليدين، يوجد كثير من السيدات التي تعاني من جفاف في اليد، وتعاني من تشقق وخشونة الجلد، ويحتجن أن تكون أيديهن ناعمة، فهناك من تلجأن للوصفات الطبيعية، وهناك من يشترين الكريمات والمرطبات الجاهزة لليدين، حتى تكون اليد ناعمة؛ فعندما تسلم على أي شخص لا تكون محرجة، اليد والوجه من أكثر الأشياء التي يجب أن تهتم بها كل سيدة.

روتين العناية باليدين

كل مساء يجب تقشير اليدين باستخدام السكر والشوفان والليمون.

يجب وضع الكريم على اليد في اليوم أكثر من مرة، ويجب أن تضعي الكريم على الأظافر.

وعند النزول في الظهيرة وضع كريم يكون ضد الشمس، ويتم وضعه في الحقيبة دائماً، يتم وضعه قبل الخروج من المنزل على اليدين.

وأيضاً وضع الكريم قبل النوم.

يجب ارتداء قفازات عند الأعمال المنزلية، والابتعاد عن غسل اليدين بالصابون.

أفضل النصائح لمنع جفاف اليدين

من الممكن أن تشترى السيدات، أنواع معينة من الصابون، وأيضاً أنواع غسول لليدين ويجب شراء أنواع غنية بالكريمات المرطبة.

غسل اليدين بالمياه التي تكون دافئة أقرب للباردة أو المياه الباردة، ولا تستخدم أيضاً المياه الساخنة.

بعد غسل اليد، يجب وضع كريم مرطب على اليد.

وصفة قوية لترطيب اليدين

يمكنكِ استخدام الوصفة التالية:

المكونات

زيت الورد.

زيت الياسمين.

ملعقة من الجلسرين.

ربع كوب من الفازلين.

يتم خلط المكونات السابقة وتقليبها حتى تمام التجانس، إذا استمر الجفاف في اليد، حتى بعد الوصفات الطبيعية ووضع المرطبات، فممكن أن تذهب إلى الطبيب، ويتم وضع العلاج المناسب للقضاء على جفاف اليدين.

في هذه المقالة تحدثنا عن روتين العناية باليدين، وأهم الأشياء التي يتم وضعها على اليد حتى يكون ملمسها ناعم واليدين تلمع وأيضاً رائحتها تكون رائعة، وأفضل النصائح حتى لا يكون في اليدين أي جفاف، واستخدام كثير من الوصفات الطبيعية واستخدام الشوفان وشراء المرطبات والكريمات الجيدة؛ وإذا لم يزيل هذا الجفاف يتم الذهاب إلى الطبيب، للحصول على يد جميلة وتكوني فخورة بها وتكون الأظافر أيضاً رائعة.