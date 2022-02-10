نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار عصير البرتقال وهذه الفئة ممنوعة من تناوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة أضرار عصير البرتقال، على الرغم من أنه عصير البرتقال يحتوي على فيتامين سي وهذا مفيد للجسم، إلا أنه يسبب أضرار في الجسم، فكثرة تناول البرتقال يؤدي إلى أضرار أولهم الإسهال، والأهم أن نسبة السكر العالية به تسبب كثير من المشاكل، لذا على الرغم من فوائده الجمة، إلا أنه له بعض الأضرار التي يجب الحذر منها.

أضرار عصير البرتقال

تمثلت أضرار البرتقال في الآتي:

تناول كمية كبيرة من العصير يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث يوجد بالبرتقال كميات كبيرة من فيتامين ج، ولكن يستحسن أن لا تتعدى 2000 ملليغرام في تناولك للفيتامين ج في اليوم الواحد، وفي حالة أنك تخطيت الرقم يحدث الآتي:

الإسهال.

المغص.

الشعور بالغثيان ورغبتك في القيء.

نفخة داخل البطن.

الشعور بالحرقة.

الأرق

في الواقع أن كثرة تناول البرتقال يسبب الأرق، وهذا لم يخطر على بال الكثير، فهناك العديد من الأشخاص يقومون بتبديل المكسرات التي بها الدهون ويتناول البرتقال بدلاً منها، وعلى الرغم من فوائد العصير الصحية إلا أنه فقير بالدهون لذا يجب الموازنة بين تناولهما.

به كميات صغيرة من البروتين

نتفق أن البروتين هاماً للجسم، وذلك لأنه يعمل على بناء العضلات وحفاظها، كما أنه يساعد في حفظ صحة الجلد وغيره، ولذلك من الخطأ أن تقوم بتبديل البرتقال بوجبة غنية بالبروتين كوجبة العشاء الغنية بالبيض المسلوق أو التونة وغيرها، فعلى الرغم من أن من يتبعون هذه الحيلة يظنون أنها صحية للتخلص من الوزن الزائد، إلا أن عكس ما يحدث فتزيد نسبة السكر في الدم ويؤدي للشعور بالجوع، كما أن البرتقال من الفواكه التي تكون خالية من المعادن كالفسفور والحديد، والنحاس، والماغنسيوم والزنك.

أضرار البرتقال

من ناحية الكلي، فهي مسؤولة عن تنظيف الجسم من المواد السامة التي تدخل الجسم، فعند تناول كمية هائلة من البرتقال فهذا يجعلها لا تقوم بعملها.

من ناحية القولون، فيعمل الحمض على زيادة التقرحات الموجودة في القولون.

أما بالنسبة للحامل، عندما يرتفع فيتامين سي في الجسم فهذا يجعلها تولد مبكراً.

وفي حالة أكل البرتقال علي الريق، يعمل البرتقال على سوء الهضم كما يعمل على حرقة في المعدة.

وعلاوة على ذلك، يعد البرتقال من أحد الحمضيات كما أن موطنه الأساسي في الصين، يحتوي البرتقال على كثير من الفوائد التي جميعنا نعرفها، ولكن أضرار عصير البرتقال كثيرة ويجهلها البعض، ومن أهم أضراره إنه يسبب مشاكل عديدة في الجهاز الهضمي.