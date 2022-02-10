سر القرمشة.. طريقة عمل لقمة القاضي الذهبية المقرمشة زي بتاعت الحلواني بمقادير مظبوطة وبطعم خرافي

‏طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة مثل المطاعم ، لقمة القاضي أحد الحلويات السورية الشهيرة التي لها شعبية كثيرة لدي الكثير من الناس هناك العديد من الأشخاص يحبون تناول هذه الحلويات ويتم إعداد هذه الحلويات بشكل خاص في شهر رمضان كما أنها انتشرت في الآونة الاخيرة في دول الخليج حيث يقوم بإعدادها بطريقة مميزة وتقديمها مع قهوة العربية ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد لقمة القاضي المقرمش التي يتم اعدادها في محلات الحلويات بشكل مميز وتكون مقرمش ولذيذ فما هي الأسرار التي يمكن الحصول عليها حتى نستطيع إعداد لقمة القاضي المقرمش التي نقوم بشرائها من الحلواني وسنتحدث عن طريقة إعداد لقمة القاضي المقرمش او المكونات التي نحتاج إليها حتى تكون لقمة القاضي جاهزة.

‏

مكونات إعداد لقمة القاضي المقرمشة

‏

هناك العديد من الطرق والأفكار التي يمكن من خلالها إعداد لقمة القاضي ولكن نحتاج إلى الوصول إلى النتيجة التي نحصل عليها من الحلواني عندما نقوم بشراء لقمة القاضي وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد لقمة القاضي مثلها الحلواني تماما و المقادير المضبوطه التي يجب علينا اتباعها حتى نحصل على نتيجة جيدة و المكونات التي نحتاج إليها هي:

‏

ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق

ملعقة من الملح

كوب من الماء

ملعقة من السكر مطحون

ملعقة نشا

ملعقة فانيليا

1\4‬ كوب من الزيت‬

‏

إعداد لقمة القاضي

‏

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد لقمة القاضي المقرمشة وهذه الخطوات هي:

‏