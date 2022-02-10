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عمر شويل - جدة أفضل وصفة لتنعيم كعوب القدم وتجعلها ناعمة الملمس في دقائق معدودة، وهذا لأن هناك طرق رائعة للتخلص من خشونة كعوب القدم وتمنحك ملمس رائع مثل الحرير، حيث ترغب جميع النساء في الحصول علي قدم ناعم خالي من أي خشونة أو تشققات، وعند حدوث أي من هذه المشاكل فإن ذلك يعرض الجلد إلي الجفاف ويعد ذلك من أحد أسوأ مظاهر الاهتمام بالقدم.

أفضل وصفة لتنعيم كعوب القدم وتجعلها ناعمة الملمس في دقائق معدودة

تنعيم كعوب القدم هو أحد مظاهر جمال المرأة ولكن قد يتعرض الجلد للجفاف والتشقق، وهناك الكثير من العوامل المسببة لذلك

مثل تغيير الفصول أو الوقوف لفترات طويلة أو المشي حافية القدمين،

كل هذه الأسباب تعمل علي تشقق الجلد وتمنعك من الحصول علي قدم ناعم الملمس.

وصفة بيكربونات الصودا والليمون

بيكربونات الصودا تعد من أكثر العلاجات المستخدمة في تنعيم القدمين وكذلك تعالج التشققات،

وذلك لأنه مقشر قوي للجلد ويساعدك في التخلص من الجلد الميت ويجعلها ناعمة.

أما الليمون يتميز باحتوائه علي فيتامين سي الذي يعمل علي إزالة الجلد الميت، كما يساعد في التخلص من البكتيريا والفطريات المسببة لتشققات الكعبين.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا.

نصف ليمونه.

خطوات تطبيق وصفة بيكربونات الصودا والليمون علي كعب القدم

نقوم بوضع القدم في ماء فاتر لمدة 10 دقائق وبعد ذلك نقوم بأخذ نصف ليمونه وغمسها في ملعقة بيكربونات الصودا ونفرك بها كعب القدم جيداً.

ثم نقوم باستخدام الحجر الخاص بالأقدام.

ثم نغسل كعب القدم بالماء، ونقوم بوضع كريم مرطب علي كعب القدم أو زيت اللوز مع ضرورة ارتداء الجوارب وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

قناع جوز الهند لعلاج تشقق القدمين وتنعيم الكعوب

يحتوى زيت جوز الهند على العديد من المزايا التي تتمثل في احتواءه على مضادات للفطريات ومقاومة البكتيريا.

ولذلك يتم استخدامه في ترطيب جلد القدم والكعوب وذلك عن طريق وضع القدم في حمام ماء فاتر ثم تجفيفها جيدا.

ثم يتم دهن القدم والكعبين بزيت جوز الهند ويتم تدليكهم بحركات دائرية ثم نقوم بارتداء جورب ليلا حتى الصباح.

نقوم بغسل القدمين مرة أخرى صباحا بالماء الفاتر وللحصول على أفضل النتائج يجب الاستمرار في تلك الوصفة عدة أيام.

وبذلك أكون في نهاية المقال قد قدمت لكم أفضل وصفة لتنعيم كعوب القدم وتجعلها ناعمة الملمس في دقائق معدودة والنتيجة سوف ترضيك من أول استعمال.