الكل هيسئلك على الطريقة.. مكون سحري ضعيه على الكيك هتخلي الكيك هشه ومرتفع بدون ما تهبط منك نهائيا

ننشر لكم اليوم طريقة عمل الكيك الهش، فالكيك يعتبر من الوصفات المفضلة لدينا جميعًا فهو خفيف جدًا على المعدة ولا يتسبب في ثقل بعد تناولها كما أنها سريعة جدًا في الهضم، وتعتبر من الوصفات السريعة التي يتم تحضيرها بسهولة كبيرة وبدون مكونات بسيطة غير مكلفة ويمكنها أن تحل محل الساندويتشات المدرسية لأطفالك وكذلك وجبة الإفطار، فالكيك يحتوي في مكوناته على قيمة غذائية متكاملة وفائدة عظيمة.

مكون سحري ضعيه على الكيك هتخلي الكيك هشه

مكونات الطريقة:-

ثلاثة أكواب كبيرة دقيق أبيض.

كوبان صغيران سكر ناعم أبيض.

كوب حليب كامل الدسم.

زبدة بلدي بمقدار كوب كبير.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

أربع ملاعق صغيرة بيكنج باودر.

ملح طعام في نصف ملعقة صغيرة.

بيضة حجمها كبير.

خطوات التحضير:-

قومي بتسخين الفرن أولًا على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية قبل تحضير الكيك حتى يسخن في فترة التحضير.

ثبتي رف الفرن الخشبي في المنتصف حتى يكون الفرن على أهبة استعداده لنضج الكيك.

أحضري صينية الفرن وقومي بتزييتها من جميع الجوانب حتى لا تلتصق بها العجينة سواء الزيت أو السمنة.

انخلي الدقيق وتأكدي من تخليصه من جميع الشوائب ثم ضعي الملح والبيكنج باودر على الدقيق.

أضيفي كل من السكر والزبدة إلى الوعاء وقلبي كل المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة ويتحول قوام العجين إلى القوام الكريمي.

بالتدريج قومي بوضع البيض إلى الخليط ثم أضيفي الفانيلا ثم أضيفي الدقيق والحليب وقلبيهم حتى يتم خفقهم جيدًا.

صبي الخليط في الصينية المدهونة بالزيت وضعيها داخل الفرن وأغلقي الفرن جيدًا ولا تقومي بفتحه إلا بعد حوالي خمسة وأربعين دقيقة كاملة.

بعد ذلك أخرجي الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم ابدئي في تقطيعها وتقديمها لأطفالك أو على وجبة الإفطار.

أسرار نجاح تحضير كيكة الفرن الهشة