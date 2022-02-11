قشطة منورة.. كريم الفازلين والليمون معجزة للجسم والبشرة تبييض وشد وازالة الحبوب في ثواني

قشطة منورة.. كريم الفازلين والليمون معجزة للجسم والبشرة إحدى أكثر الوصفات المنزلية التي لاقت رواجًا كبيرًا بين النساء وهي استخدام مستحضر الفازلين والقرنفل الذي يمتلك فاعلية كبيرة في تفتيح البشرة وترطيبها عند استخدامه بشكل متواصل، يأتي هذا مع تمييز وصفة الفازلين والقرنفل بأنه من إحدى الطرق الامانه للتفتيح بعيدًا عن المواد الكيميائية والكريمات الضارة والتي تؤثر على البشرة مع طول استخدامها بشكل سلبي حيث يمكنك اعداد كريم الفازلين المعجزة باتباع الخطوات وطريقة الاستخدام المتواجدة بالاسفل.

مكونات كريم الفازلين والقرنفل المعجزة

مقدار ملعقة واحدة من عصير الليمون.

ملعقة من القرنفل.

معدل ملعقة من الفازلين.

يفضل إحضار ملعقة من ماء الورد.

ملعقة ن إحدى كريمات الترطيب المناسبة للبشرة.

طريقة اعداد و استخدام الكريم

تمثل الخطوة الأولي في إحضار إحدى الأطباق صغيرة الحجم والتي ضع بداخلها كل من الفازلين والقرنفل بعد التأكد من طحنه جيدًا.

يمكنك بعد ذلك وضع كل من عصير الليمون وكريم الترطيب مع التقليب حتى يمتزج الخليط.

نستمر في إضافة مقدار ماء الورد حتى يصبح الخليط كريمي بشكل افضل.

يمكن استخدام الوصفة مباشرًا فور إعدادها بع تنظيف البشر والتأكد علي عدم تواجد اي اتربة او شوائب بداخلها.

بعد توزيع الكريم على البشرة ويفضل استخدام حركة اليد الدائرية لتسهيل امتصاص البشرة للكريم والحصول على فوائده.

ننتظر لم لا تقل عن ربع ساعه ومن ثم. القيام بغسله جيدًا بالماء والغاسول المناسب.

يتم تكرار هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على درجات تفتيح مناسبة للبشرة.

فوائد كريم الفازلين والقرنفل المعجزة