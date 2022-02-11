مشروب على الريق تقضى على الدهون والتخلص من الكرش بسرعة البرق

دهون الجسم والبطن ليست نتيجة يوم أو عدة أيام إنما نتيجة فترة طويلة جدا وتنتج عن أسلوب اكل خاطئ وتناول سعرات حرارية كثيرة والدهون والسمنة تؤدي إلى العديد من الأمراض مثل الضغط والقلب وغيرها العديد من الأمراض ويصعب التخلص من دهون البطن كلما كانت منذ فترات طويلة .

الماء حل سحرى دون مجهود لنسف الدهون

يساعد الماء في حرق الدهون وله نتائج فعالة وهو ارخص انواع المواد الطبيعية للتخلص من الدهون .

شرب كوب واحد من الماء على الريق صباحا سواء ساخن أو بارد يقضى على الدهون حتى لو كانت متراكمة.

كما يساعد الماء فى التخلص من السموم الموجودة بالجسم ويشعر الإنسان بالشبع مما يقلل شهيته وينقص وزنه.

تناول هذه المشروبات الطبيعية صباحا وانسى الدهون

وصفة الليمون

يحتوي الليمون على العديد من الأحماض منها حمض الستريك الذى الكبد يعمل بأعلى كفاءته مما يطرد السموم من الجسم.

ويعمل أيضا على التخلص من الدهون والوزن الزائد بالجسم.

توضع شرائح الليمون وبعض من أوراق النعناع فى قليل من الماء المغلي ويترك لبعض الوقت ثم يتناول بارد على الريق.

الشاى الأخضر

من المشروبات المعروفة والأساسية فى الرجيم والقضاء على الدهون بالجسم.

توضع عصير نصف ليمونه مع الشاى الأخضر ويمكن وضع بعض الزنجبيل المطحون إلى الشاى الأخضر وسوف تحصل على نتائج مبهرة فى أيام معدودة.

كما له فوائد في تقليل التعرض لمرض السرطان ويزيد التركيز .

وصفة خل التفاح