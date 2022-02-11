وصفة زيادة التركيز وعلاج مشاكل النسيان للطلاب اثناء الامتحانات بكل سهولة

يعاني الكثير من الطلاب والطالبات من النسيان وعدم التركيز مما جعل ربات المنازل تقوم بالبحث على مواقع الإنترنت عن أهم الوصفات التي تساعد أبناءها على التركيز وعدم النسيان لذلك سوف نوضح لكم أهم الوصفات التي تساعد على ذلك من خلال هذا الأمر.

وصفة زيادة التركيز وعلاج مشاكل النسيان

سوف نوضح لكم أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على التركيز والتخلص من النسيان من خلال النقاط التالية.

وصفة الزنجبيل مع لبان الذكر: يمكن أن نأخذ ٥٥ جرام من الزنجبيل المطحون مع ٥٠ جرام من لبان الذكر مع ٥٠ جرام من حبة البركة ونقوم بخلطهم جميعا ووضعهم على كيلو من العسل الأبيض ونقوم بمزجهم جميعا ثم نأخذ ملعقة منه كل صباح على الريق وتساهم هذه الوصفة كثيرا في تقوية الذاكرة.

كما أنه بالإضافة إلى وصفة المرمرية يمكن أن نقوم بنقعها وتناول الماء الخاص بها أو غليها وتناول مشروبها أو وضعها كتوابل لوصفات الطعام وتناولها فأنها تحفز إنزيمات الدماغ التي تخلصنا من النسيان والشفاء من مرض الزهايمر.

الوصفات التي تعمل على تنشيط الذاكرة

من أبرز الوصفات: