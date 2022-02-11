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عمر شويل - جدة وصفة زيادة التركيز وعلاج مشاكل النسيان للطلاب اثناء الامتحانات بكل سهولة - ثقفني
يعاني الكثير من الطلاب والطالبات من النسيان وعدم التركيز مما جعل ربات المنازل تقوم بالبحث على مواقع الإنترنت عن أهم الوصفات التي تساعد أبناءها على التركيز وعدم النسيان لذلك سوف نوضح لكم أهم الوصفات التي تساعد على ذلك من خلال هذا الأمر.
وصفة زيادة التركيز وعلاج مشاكل النسيان
سوف نوضح لكم أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على التركيز والتخلص من النسيان من خلال النقاط التالية.
- وصفة الزنجبيل مع لبان الذكر: يمكن أن نأخذ ٥٥ جرام من الزنجبيل المطحون مع ٥٠ جرام من لبان الذكر مع ٥٠ جرام من حبة البركة ونقوم بخلطهم جميعا ووضعهم على كيلو من العسل الأبيض ونقوم بمزجهم جميعا ثم نأخذ ملعقة منه كل صباح على الريق وتساهم هذه الوصفة كثيرا في تقوية الذاكرة.
- كما أنه بالإضافة إلى وصفة المرمرية يمكن أن نقوم بنقعها وتناول الماء الخاص بها أو غليها وتناول مشروبها أو وضعها كتوابل لوصفات الطعام وتناولها فأنها تحفز إنزيمات الدماغ التي تخلصنا من النسيان والشفاء من مرض الزهايمر.
الوصفات التي تعمل على تنشيط الذاكرة
من أبرز الوصفات:
- القرفة: تعتبر القرفة بمثابة عشب قوي يعمل على تنشيط الذاكرة حيث نقوم بطحنها وغليها وتناولها مع التحلية بالعسل كل يوم وسوف نلاحظ قوة النتائج وأثرها على الدماغ.
خميرة البيرة: تكون من أهم الوصفات التي يمكن أن نستخدمها وذلك لأنها تحتوي على مركب ب١٢ والذي يعمل على تنشيط الذاكرة ويتم تحضيرها عن طريق وضع ملعقتين من خميرة البيرة في كوب به ماء وأذابته ثم تناوله تكرر هذه الوصفة بشكل يومي حتى نحصل على نتائج ملحوظة.
وصفة الفلفل الأبيض تم إضافته إلى الطعام كتوابل حيث يعمل على تنشيط الذاكرة.
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