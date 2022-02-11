طريقة تحضير فراخ الحاتي المشوية على الفحم ٢٠٢٢

تعتبر الفراخ المشوية من الأكلات اللذيذة سواء تناولتها في مطعم أو قمت بتحضيرها بنفسك في المنزل، ولكن للحصول على أطيب طعم من الفراخ المشوية إليكم طريقة التحضير على طريقة الكلاب بمكونات لذيذة ومتوفرة للحصول على طعم شهي وممتازة.

مكونات تحضير فراخ الحاتي المشوية

من أجل تحضير وصفة فراخ الحاتي هناك مجموعة من المكونات يجب أن تكون متوفرة لديك من البهارات والفراخ وجميع المكونات الأخرى وهي تتمثل فيما يلي:

فرخة ذات وزن كيلو ونصف.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرتان من الطماطم.

حبتان من الفلفل الأخضر.

ثلاثة فصوص من الثوم.

ثمرة جزر.

كمية من صلصة الطماطم.

علبة كبيرة من الزبادى.

ملعقتان كبيرتان من المستردة.

ربع كوب من الزيت.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من توابل الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة من البصل والثوم البودر.

ملعقة صغيرة كاري.

1 ملعقة من الكركم.

رشة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب والحبهان.

فحم الشوي.

خطوات تحضير فراخ الحاتي المشوية

بعد تجهيز المكونات السابقة يمكن عمل فراخ الحاتي المشوية مثل المطاعم على طريقة الحاتي وذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة كما يلي: