وداعاً للهيشان.. مكون عجيب أقوى من الكيراتين مليون مرة لفرد الشعر الخشن المجعد في اسبوع

وداعاً للهيشان.. مكون عجيب أقوى من الكيراتين مليون مرة لفرد الشعر وصفة الخميرة لفرد الشعر فكل فتاة تحلم بشعر انسيابي لامع وانسيابي وخالي من التجاعيد والهيشان، وقد يساعد في ذلك الكيراتين ومكواة فرد الشعر وأي وسائل غير طبيعية ولكن، هذه الطرق تسكن الألم ولكن لا تزيله تمامًا بمعنى أنها قد تعطيك فرد لحظي أحدهم يزول بوضع المياه عليه والآخر بعد فترة معينة ولكنه سيزول، أما الوصفات الطبيعية لفرد الشعر تدوم معك مدى الحياة ومن بينها الوصفة التي سنقوم بتوضيحها في مقالنا اليوم.

كيفية تحضير وصفة الخميرة لفرد الشعر

مكونات الوصفة:-

كيس واحد خميرة فورية.

زيت خروع أو زيت زيتون.

كوب زبادي كبير.

1\2 كوب من نشا الذرة ومثله من الماء لتذويب النشا.

جلسرين

فازلين طبي.

جيل صبار.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع النشا في وعاء مناسب وأضيفي إليه الماء حتى يذوب تمامًا به ويصبح خليط أشبه بالعجينة.

بعد ذلك ضعي المكونات كلها في وعاء أخر وقلبيهم ثم أضيفي إليهم خليط النشا المذاب في الماء وقلبيه إليهم.

أحضري برطمان زجاجي محكم الغلق وقومي بوضع الخليط بداخله وأغلقيه ثم رجيه قليلًا.

اغسلي شعرك بالماء وخلصيه من أي زيوت أو كريمات ثم ضعي الخلطة على شعرك ثم صففيه وارفعيه على شكل كعكة.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي لمدة أربع ساعات كاملة ثم اغسلي شعرك بعدها بالشامبو والماء.

كرري الطريقة مرتين كل أسبوع للحصول على نتائج أفضل.

طريقة عمل ماسك الموز للشعر الخشن

مكونات الطريقة:-

ثمرة موزة واحدة.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب كبير زبادي طبيعي.

خطوات التحضير:-