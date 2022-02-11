طريقة عمل مكرونة بصوص البولونيز الإيطالي اللذيذ

صوص البولونيز هو أحد صلصات المكرونة الإيطالية الشهيرة التي يرجع تاريخها لمدينة بولونيا الإيطالية، وهو من الصلصات الغنية بالمكونات اللذيذة التي تضفي نكهة مميزة للمكرونة.

طريقة تحضير صوص البولونيز

صوص البونيز يحتاج بعض الوقت للتحضير، لكنه من أجمل صوصات المكرونة الإيطالية، ويمكن وضعه على المكرونة الاسباجتي أو اللازانيا حسب رغبتك.

مكونات صوص البولونيز

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

4 فصوص ثوم مهروسة

1 بصلة مقطعة ناعماً

1 جزرة مقطعة ناعماً

1 عود كرفس مقطع إلى مكعبات صغيرة

رطل من اللحم البقري المفروم

½ كوب من مرق اللحم البقري

1 كوب حليب كامل الدسم

كوب من عصير الطماطم

4 ملاعق كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية

1 ورقة الغار

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

مكرونة سباجيتي.

جبنة بارميزان للتزيين.

طريقة عمل صوص البولونيز

قومي في وضع البصل في الزيت على نار متوسطة وقلبيه حتى يلين.

بعد حوالي 3-4 دقائق، يتم إضافة الثوم والجزر والكرفس، ويترك حتى يطهى لمدة 5 دقائق إضافية تقريبًا.

أضيفي لحم البقر وقلبيه حتى يصبح لون اللحم بني ولا يبقى اللون الوردي للحم، وتنزل دهون اللحم على باقي المكونات.

قومي بإضافة المرق، وقلبيه حتى يتبخر، ثم قومي بإضافة الحليب واتركيه على نار خفيفة حتى يتبخر ، حوالي 6-7 دقائق.

قومي بإضافة معجون الطماطم والتوابل الإيطالية وعصير الطماطم وورق الغار للمزيج مع التقليب.

غطي المزيج واتركيه على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة أو حتى يتماسك.

تبلي الصوص بالملح والفلفل حسب الرغبة.

في غضون ذلك ، قومي بوضع المكرونة في الماء المغلي المتبل بالملح والزيت، واتركيها تغلي لمدة 7 دقائق تقريبًا، أو حتى تحصلي على درجة السواء المفضلة لك.

ثم صفيها واحتفظي ب 1 كوب من ماء المعكرونة.

قومي بإضافة المعكرونة إلى الصلصة مع إضافة ماء المعكرونة لتخفيف الصوص حسب ذوقك.

قدمي المكرونة ساخنة مع جبن البارميزان إو زينيها حسب رغبتك.

الحليب ليس موجود في الوصفة الأساسية، لكنه يضاف لمنح الصوص قوام مناسب، ويمكنك الاستغناء عنه في الوصفة.

ويمكنك تخزين الصوص في وعاء نظيف ومغلق في الفريزر، واستخدامه لاحقًا,