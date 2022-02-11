طريقة عمل بسكوت الخلاط السريع هتعملي أحلي بسكويت في 10 دقائق بس

بسكويت الخلاط من المخبوزات اللذيذة الطعم، كما يعتبر وجبة إفطار خفيفة ذات قيمة غذائية عالية، وهو من الأنواع التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، فالكثير من السيدات يرغبن معرفة طريقة عمله في المنزل لضمان سلامة الأسرة وعدم شراؤه من خارج المنزل، لذلك نحن نلبي رغبات الكثير من طلباتكم، ونوفر لكم اليوم هذه الوصفة من خلال مقالنا هذا.

بسكويت الخلاط

الآن من خلال المكونات يمكنك تحضير لعمل الوصفة بكل سهولة بمكونات بسيطة ومتوفرة جدا في كل مكان، وهي تتمثل في الآتي:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب كبير من السمن.

عدد 2 بيضة.

كيس من البيكنج بودر.

كيس من الفانيليا.

2 ملعقة صغيرة من الكاكاو.

طريقة التحضير

الآن يمكنك إتباع الخطوات التالية لتحصل على طريقة سهلة لتجهيز كحك الخلاط، وهي كما يلي: