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عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكوت الخلاط السريع هتعملي أحلي بسكويت في 10 دقائق بس - ثقفني
بسكويت الخلاط من المخبوزات اللذيذة الطعم، كما يعتبر وجبة إفطار خفيفة ذات قيمة غذائية عالية، وهو من الأنواع التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، فالكثير من السيدات يرغبن معرفة طريقة عمله في المنزل لضمان سلامة الأسرة وعدم شراؤه من خارج المنزل، لذلك نحن نلبي رغبات الكثير من طلباتكم، ونوفر لكم اليوم هذه الوصفة من خلال مقالنا هذا.
بسكويت الخلاط
الآن من خلال المكونات يمكنك تحضير لعمل الوصفة بكل سهولة بمكونات بسيطة ومتوفرة جدا في كل مكان، وهي تتمثل في الآتي:
- 2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
كوب من السكر الأبيض.
نصف كوب كبير من السمن.
عدد 2 بيضة.
كيس من البيكنج بودر.
كيس من الفانيليا.
2 ملعقة صغيرة من الكاكاو.
طريقة التحضير
الآن يمكنك إتباع الخطوات التالية لتحصل على طريقة سهلة لتجهيز كحك الخلاط، وهي كما يلي:
- يتم إحضار الخلاط ونضع به كلا من الفانيليا والسكر والبيض والزيت والسمن ويتم خفقها جيدا.
ثم نضعهم في وعاء مناسب ونضع عليهم الدقيق والبيكنج بودر.
يتم التقليب جيدا بواسطة ملعقة معدنية حتى نحصل على عجينة متجانسة.
نقسم العجين نصفين وناخذ الكاكاو نضعه على نصف منه، ثم نضع الأثنين على بعض ونعجنها جيدا مرة أخرى.
نضع العجين على كيس من البلاستيك حتى نحصل على سمك مناسب.
نشكل العجينة بالشكل الذي نرغبه.
نحضر صينية يتم دهانها بالزيت ثم نضع بها البسكويت.
ويتم تجهيز الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بها الصينية، ونتركه حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي.
نخرجه ويرص في طبق التقديم وبالف هنا.
ملحوظة هامة
يجب تناول البسكويت مع الشاى بنسب قليلة حيث أن الإفراط في تناوله قد يصبح ضررا للجسم، وذلك لأن البسكويت يحتوي على نسبة كبيرة من السكر والشاي أيضا فيكون هذا ضررا على مرضى السكر، بالإضافة إلى أنه يحتوي على سعرات حرارية عالية ويزيد من نسبة الكوليسترول في الدم.
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